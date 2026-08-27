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Sakiler Grubu dağıldı: Kendi misyonunu tamamladı

Sakiler Grubu'ndan gelen ayrılık haberi müzik dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Grubun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yol ayrımını resmen duyurdu.

Sakiler Grubu dağıldı: Kendi misyonunu tamamladı

Dünyadan Uzak, Canıma Minnet ve Yalanı Bırak şarkılarıyla tanınan Sakiler, hayranlarını üzen bir kararla gündeme geldi.

Peş peşe hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesi kazanan grubun dağıldığı açıklanırken, gitarist Yücel Girgin'in "Sakiler dönemi misyonunu tamamladı" sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Girgin, grubun ayrılık haberiyle ilgili Instagram'dan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sakiler Grubu dağıldı: Kendi misyonunu tamamladı 1

''Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar."

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