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Buz hokeyinde koronavirüs tedbirleri

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan karar ve hayata geçirilen uygulamaların tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti.

Buz hokeyinde koronavirüs tedbirleri

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çok hızlı hareket ettiklerini belirterek buz hokeyinde alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle geniş önlemler aldıklarını vurgulayan Albayrak, "16-22 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, sürekli bilgi akışında olduğumuz, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından iptal edildi. İptal edildiği tarihte ülkemizde vaka yoktu fakat katılımcı ülkelerin hepsinde vaka olmasından endişeliydik. Sonrasında federasyonumuz tarafından organize edilen tüm faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar erteledik. Bu süreci de böyle yönettik. Sadece Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi finalleri oynatıldı. Bu müsabakalarda da geniş önlemler aldık. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda final müsabakalarını seyircisiz oynattık ve 16 Mart itibarıyla de tüm faaliyetlerimizi askıya almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Spor müsabakalarının, virüsün en hızlı yayıldığı sosyal ortamlardan birisi olduğunu belirten Albayrak,"Sporcularımız, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz, hakemlerimiz ve tesis personellerimizin sağlığını önemsiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın talimatıyla, Nisan ayında Lüksemburg’da yapılacak A Milli Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'na katılmama kararı aldık. Bu kararımızın ardından Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu da ilgili şampiyonayı iptal etti. Şu an itibarıyla dünya üzerindeki hemen hemen tüm buz hokeyi faaliyetleri durmuş vaziyette" diye konuştu.

"UYGULANAN KARARLAR TÜM DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Ülke olarak bu konuda en radikal kararların alınarak, uygulamaya geçirildiğini ifade eden Albayrak, "Ülkemiz dört bir yandan virüsle sarılmışken, uyguladığımız bu kararların tüm dünyaya örnek teşkil ettiği kanaatindeyim. Tabii iptal edilen dünya şampiyonaları bir taraftan da başka problemleri doğuruyor. Ev sahibi ülkelerin organizasyonlar için hali hazırda yapmış oldukları yatırımlar var öte yandan özellikle genç sporcularımızın maç tecrübesi elde edecekleri organizasyonlar iptal ediliyor. Bu organizasyonların önümüzdeki sezon ne olacağıyla ilgili de kesin bir bilgi yok. Bizler şimdilik ilgili bakanlıklarımızdan ve uluslararası federasyonumuzdan gelecek talimatları izleyeceğiz. En kısa zamanda virüsün yayılmasının durdurulmasını, tedavi sürecinde aşama kaydedilmesini ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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