Buz kalıplarının pek bilinmeyen 9 farklı kullanım alanı! Çikolata, tereyağ, salata, cilt bakımı...

Her evin buzluğunda mutlaka bulunan ve buz yapmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülen buz kalıplarını farklı farklı birçok amaç için kullanabilirsiniz. Kişisel bakımdan tutun da kokteyl veya dondurma yapmaya kadar birçok farklı misyon üstlenebilen buz kalıpları ile neler yapabileceğiniz sizler için derledik. Haydi göz atın!

1. ICE LATTE

Eğer sıkı bir kahve severseniz, hazırladığınız kahveyi buz kalıplarında dondurup istediğiniz zaman sütün içerisine atarak harika ice latteler hazırlayabilirsiniz. Kahvenizi şekerli seviyorsanız dondurmadan önce şekerini eklemenizi tavsiye ederiz!

2. EV YAPIMI BULYON

Haşladığınız tavuk veya et suyunu buz kalıplarında dondurarak pilav ve çorbalarınızda kullanabileceğiniz harika bulyonlar elde edebilirsiniz. Üstelik katkısız ve doğal!

3. İSTEDİĞİNİZ TATTA ÇİKOLATA

Sütlü, bitter veya beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek buz kalıplarına dökün, ortasına istediğiniz meyveyi koyun ve tekrar dondurun. Böylece istediğiniz aromada çikolatalarınız buzluğunuzda hazır!

4. GRAMAJLI TEREYAĞ KALIPLARI

Tereyağınızı oda sıcaklığında kolay şekil alabilir hale getirdikten sonra, bir kaşık yardımıyla buz kalıplarına doldurup dondurursanız pilav, yemek, pasta ve böreklerinizde kullanabileceğiniz porsiyonluk parçalar elde etmiş olursunuz.

5. SALATA SOSU

Zeytinyağını kekik, biberiye ve benzeri yeşillik ya da baharatlarla karıştırarak buz kalıplarına koyun ve dondurun. Salatalarınızda kullanabileceğiniz sosunuz porsiyonlar halinde hazır!

6. MEYVELİ DONDURMALAR

Meyve suları ve taze meyveleri buz kalıplarında dondurarak son derece lezzetli ev yapımı dondurmalar elde edebilirsiniz. Hem kendiniz keyifle tüketir hem de misafirlerinize ikram edersiniz.

7. KOKTEYLLER

Bazı meyveleri sevdiğiniz alkollerle karıştırıp buz kalıplarında dondurarak pratik kokteyller yapabilirsiniz.

8. PRATİK LİMONATA

Limon suyu ve naneyi buz kalıplarında dondurup, canınız limonata çektiği anda şekerli suya ekleyerek tazecik limonatalar yapabilirsiniz. Yaz günlerinde sizin ve sevdiklerinizin içini ferahlatmak için birebir!

9. ALOE VERA

Aloe verayı buz kalıplarında dondurmak, cilt bakımı için şahane bir yol olabilir. Hem aloe vera hem de buz etkisi birleşerek cildinizin yorgun görünümünü silip atar.



