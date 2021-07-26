YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Buz kalıplarının pek bilinmeyen 9 farklı kullanım alanı! Çikolata, tereyağ, salata, cilt bakımı...

Buz kalıplarının pek bilinmeyen 9 farklı kullanım alanı! Çikolata, tereyağ, salata, cilt bakımı...

26.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerimizde onlarca hatta yüzlerce araç gereç bulunur. Her biri bir işe hizmet etmek üzere tasarlanmıştır ve birçok insan tarafından yalnızca o iş için kullanılır. Ancak bazı yaratıcı ve cesaretli insanlar, deneme yanılma yöntemi ile aslında evlerimizde bulunan araç gereçlerin esas görevleri dışında da harikalar yarattığını keşfeder.

Buz kalıplarının pek bilinmeyen 9 farklı kullanım alanı! Çikolata, tereyağ, salata, cilt bakımı...

Her evin buzluğunda mutlaka bulunan ve buz yapmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülen buz kalıplarını farklı farklı birçok amaç için kullanabilirsiniz. Kişisel bakımdan tutun da kokteyl veya dondurma yapmaya kadar birçok farklı misyon üstlenebilen buz kalıpları ile neler yapabileceğiniz sizler için derledik. Haydi göz atın!

1. ICE LATTE

Eğer sıkı bir kahve severseniz, hazırladığınız kahveyi buz kalıplarında dondurup istediğiniz zaman sütün içerisine atarak harika ice latteler hazırlayabilirsiniz. Kahvenizi şekerli seviyorsanız dondurmadan önce şekerini eklemenizi tavsiye ederiz!

2. EV YAPIMI BULYON

Haşladığınız tavuk veya et suyunu buz kalıplarında dondurarak pilav ve çorbalarınızda kullanabileceğiniz harika bulyonlar elde edebilirsiniz. Üstelik katkısız ve doğal!

3. İSTEDİĞİNİZ TATTA ÇİKOLATA

Sütlü, bitter veya beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek buz kalıplarına dökün, ortasına istediğiniz meyveyi koyun ve tekrar dondurun. Böylece istediğiniz aromada çikolatalarınız buzluğunuzda hazır!

4. GRAMAJLI TEREYAĞ KALIPLARI

Tereyağınızı oda sıcaklığında kolay şekil alabilir hale getirdikten sonra, bir kaşık yardımıyla buz kalıplarına doldurup dondurursanız pilav, yemek, pasta ve böreklerinizde kullanabileceğiniz porsiyonluk parçalar elde etmiş olursunuz.

5. SALATA SOSU

Zeytinyağını kekik, biberiye ve benzeri yeşillik ya da baharatlarla karıştırarak buz kalıplarına koyun ve dondurun. Salatalarınızda kullanabileceğiniz sosunuz porsiyonlar halinde hazır!

6. MEYVELİ DONDURMALAR

Meyve suları ve taze meyveleri buz kalıplarında dondurarak son derece lezzetli ev yapımı dondurmalar elde edebilirsiniz. Hem kendiniz keyifle tüketir hem de misafirlerinize ikram edersiniz.

7. KOKTEYLLER

Bazı meyveleri sevdiğiniz alkollerle karıştırıp buz kalıplarında dondurarak pratik kokteyller yapabilirsiniz.

8. PRATİK LİMONATA

Limon suyu ve naneyi buz kalıplarında dondurup, canınız limonata çektiği anda şekerli suya ekleyerek tazecik limonatalar yapabilirsiniz. Yaz günlerinde sizin ve sevdiklerinizin içini ferahlatmak için birebir!

9. ALOE VERA

Aloe verayı buz kalıplarında dondurmak, cilt bakımı için şahane bir yol olabilir. Hem aloe vera hem de buz etkisi birleşerek cildinizin yorgun görünümünü silip atar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ününü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyorÜnünü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyor
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Uzman isim uyardı: “Kurban etlerini poşette taşımayın”Uzman isim uyardı: “Kurban etlerini poşette taşımayın”
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Şarkıcı Gülşen'in olay olan transparan kıyafetini giydi!

Şarkıcı Gülşen'in olay olan transparan kıyafetini giydi!

Hadise plaj pozuyla duyurdu!

Hadise plaj pozuyla duyurdu!

Her gün mezarlığa gidiyor! Alişan'ın zor günleri

Her gün mezarlığa gidiyor! Alişan'ın zor günleri

Bu kullanımını kimse bilmiyor! Buz kalıbı deyip geçmeyin

Bu kullanımını kimse bilmiyor! Buz kalıbı deyip geçmeyin

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.