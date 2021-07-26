Buz kalıplarının pek bilinmeyen 9 farklı kullanım alanı! Çikolata, tereyağ, salata, cilt bakımı...

Her evin buzluğunda mutlaka bulunan ve buz yapmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülen buz kalıplarını farklı farklı birçok amaç için kullanabilirsiniz. Kişisel bakımdan tutun da kokteyl veya dondurma yapmaya kadar birçok farklı misyon üstlenebilen buz kalıpları ile neler yapabileceğiniz sizler için derledik. Haydi göz atın!
Eğer sıkı bir kahve severseniz, hazırladığınız kahveyi buz kalıplarında dondurup istediğiniz zaman sütün içerisine atarak harika ice latteler hazırlayabilirsiniz. Kahvenizi şekerli seviyorsanız dondurmadan önce şekerini eklemenizi tavsiye ederiz!
Haşladığınız tavuk veya et suyunu buz kalıplarında dondurarak pilav ve çorbalarınızda kullanabileceğiniz harika bulyonlar elde edebilirsiniz. Üstelik katkısız ve doğal!
Sütlü, bitter veya beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek buz kalıplarına dökün, ortasına istediğiniz meyveyi koyun ve tekrar dondurun. Böylece istediğiniz aromada çikolatalarınız buzluğunuzda hazır!
Tereyağınızı oda sıcaklığında kolay şekil alabilir hale getirdikten sonra, bir kaşık yardımıyla buz kalıplarına doldurup dondurursanız pilav, yemek, pasta ve böreklerinizde kullanabileceğiniz porsiyonluk parçalar elde etmiş olursunuz.
Zeytinyağını kekik, biberiye ve benzeri yeşillik ya da baharatlarla karıştırarak buz kalıplarına koyun ve dondurun. Salatalarınızda kullanabileceğiniz sosunuz porsiyonlar halinde hazır!
Meyve suları ve taze meyveleri buz kalıplarında dondurarak son derece lezzetli ev yapımı dondurmalar elde edebilirsiniz. Hem kendiniz keyifle tüketir hem de misafirlerinize ikram edersiniz.
Bazı meyveleri sevdiğiniz alkollerle karıştırıp buz kalıplarında dondurarak pratik kokteyller yapabilirsiniz.
Limon suyu ve naneyi buz kalıplarında dondurup, canınız limonata çektiği anda şekerli suya ekleyerek tazecik limonatalar yapabilirsiniz. Yaz günlerinde sizin ve sevdiklerinizin içini ferahlatmak için birebir!
Aloe verayı buz kalıplarında dondurmak, cilt bakımı için şahane bir yol olabilir. Hem aloe vera hem de buz etkisi birleşerek cildinizin yorgun görünümünü silip atar.
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