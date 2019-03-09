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Buz pateninin yükselen yıldızı Efe Çetiz Sofya'da dünya rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Buz pateninin yükselen yıldızı Efe Çetiz, Sofya’da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında "dünya rekoru" kırdı. Başkan Kocaoğlu’nun kendisine hediye ettiği patenlerle yarışan genç sporcu, kazandığı kupayı da "Başkan Amca"sına getirdi.

Buz pateninin yükselen yıldızı Efe Çetiz Sofya'da dünya rekoru kırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Efe Çetiz, buz pateninde adını tüm dünyaya duyurdu. ‘Buzun Efesi’ olarak tanınan ve Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan Efe Çetiz, son olarak uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde “45.42” puanla, Türkiye’de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi oldu. 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Sofia Trophy Cup 2019’da dünya rekoru kıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çetiz, kupasını da Başkan Kocaoğlu’na getirdi.

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BAŞKAN'IN HEDİYE PATENLERİ REKOR KIRDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kendisine hediye ettiği patenle kaydığını ve bu patenlerin kendisine şans getirdiğini dile getiren Çetiz, desteklerinden ötürü Kocaoğlu'na teşekkür etti. Efe Çetiz’in antrenörü Gamze Güner de, Çetiz’in 2021 yılında Uluslararası Gençlik Olimpiyatları’na katılacak ilk isim olarak belirlendiği müjdesini verdi.

"GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR"

Efe Çetiz’in başarısıyla gurur duyduğunu ve göğsünün kabardığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kente buz pateni sahası ve şampiyonlar kazandıracağımı söylediğimde, bazı arkadaşlarım gülmüştü. Yaptıktan ve gençlerin başarısını gördükten sonra o arkadaşlarım gelip benden özür diledi. Açtığımız bu tesisin meyvelerini almaktan çok mutluyuz. Efe Çetiz başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Efe Çetiz’in annesi Okşan Cetiz ve babası Melih Çetiz, spora ve sporcuya katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti. Ziyarete, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Pervin Şenel Genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Genel Yönetim Direktörü Mustafa Ağme ve Buz Pateni Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Neşe Olcay Hünerli de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Efe Çetiz Sofya bulgaristan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu

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