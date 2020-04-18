YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Buzağılar "ilk kez" çıkarıldıkları otlaklarda etrafa neşe saçıyor

Buzağılar "ilk kez" çıkarıldıkları otlaklarda etrafa neşe saçıyor

KONYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kısa süre önce dünyaya gelen buzağılar, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle otlaklara çıkarılmaya başladı - Sürü sahibi Ali Kervancıoğlu: - "Bahar mevsiminin gelmesi ile buzağıları 'annelerinin yanında alışsınlar' diye ilk kez yayılıma çıkardık. Daha önce havalar soğuk olduğu için çıkaramamıştık. Onlar da burada doğayı görünce çok seviniyor. Kendi çaplarında eğleniyorlar, koşturuyorlar, hoplayıp zıplıyorlar"

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kısa süre önce dünyaya gelen buzağılar, ilkbaharın gelmesiyle kapalı mekanlardan çıkarıldıkları otlaklarda etrafa neşe saçıyor.

Aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, havaların ısınmasından sonra büyükbaş hayvanlarını otlaklara çıkarmaya başladı.

Yeşildağ Mahallesi'ndeki otlaklar, büyükbaş hayvanların buzağılarıyla ahırlarından yeşil alanlara çıkmaya başlamasıyla hareketlendi.

Sürü sahiplerince otlaklara getirilen büyükbaş hayvanlar arasındaki buzağılar ilk kez çıktıkları yeşil alanlarda doğanın keyfini ve tadını çıkardı. Yeşil örtü üzerinde hoplayıp zıplayarak sürekli koşturan ve çevreye neşe saçan buzağılar renkli görüntüler oluşturdu.

Sürü sahibi Ali Kervancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanları ahırlarından alarak yerleşim merkezine yakın yeşil alanlara çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Bu süreçte buzağıları da alışmaları için diğer hayvanların beraberinde otlaklara getirdiklerini anlatan Kervancıoğlu, "Benim 5 buzağım var. Dünyaya gözlerini açalı kısa süre oldu. Bahar mevsiminin gelmesi ile buzağıları 'annelerinin yanında alışsınlar' diye ilk kez yayılıma çıkardık. Daha önce havalar soğuk olduğu için çıkaramamıştık. Onlar da burada doğayı görünce çok seviniyor. Kendi çaplarında eğleniyorlar, koşturuyorlar, hoplayıp zıplıyorlar." diye konuştu.

- Otlaklarda buzağı neşesi

Yerleşim merkezinde 5-6 yıldır hayvancılıkla uğraştığını aktaran Kervancıoğlu, "Hayvanlarımızı arkadaşımla beraber güdüyoruz. Bahar mevsimi geldiği için artık her gün buralara çıkartıp güderiz. Kasım ayına kadar da meralara götürüyoruz. Kasımda havalar soğumaya başlayınca ise ahırlarına tekrar getiririz." dedi.

Kervancıoğlu, yeni tip koronavirüs salgınından her sektörün olduğu gibi hayvancılığın da olumsuz etkilendiğini ve alım satımların durduğunu bildirerek, "Her işte olduğu gibi piyasa durgun. Bizler de hayvanlarımızı beslemek için böyle açık alanlara çıkarıyoruz, onun dışında 'evde kal' çağrılarına uyarak günümüz evlerimizde geçiyor. Allah'a şükür buralarda salgın hastalık yok. İnşallah bugünler de geçer. Allah bu hastalığın da bir şifasını verir." temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Buzağı hayvancılık ilkbahar mevsimi otlakiyeler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Konya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Cumhur Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Beyhekim Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.