YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Buzdolabı taşımak için bina kapısını söktüler, geri takmadan gittiler

Buzdolabı taşımak için bina kapısını söktüler, geri takmadan gittiler

31.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde buzdolabı taşıyan kişiler binanın kapısını söktüler ancak kapıyı geri takmadan gittiler.

Olay Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak üzerinde bulunan 49 numaralı binada meydana geldi. Akşam saatlerinde binadaki dairelerden birinin buzdolabını getiren çalışanlar buzdolabını bina kapısından geçiremeyince bina kapısını yerinden söktüler. Buzdolabı teslimatını yapan çalışanlar binadan çıkarken söktükleri kapıyı yerine takmadılar. Binada daire sahiplerinden olan Metin Altuntaş bina kapısını göremeyince şaşırdığını belirterek, “Daireme tadilata geldiğimde binanın kapısının sökülmüş olduğunu gördüm. Kimin söktüğünü araştırdığım zaman bir firmanın buzdolabı getirip binanın kapısını takmadığını öğrendim. Kapı şu an boşta ve herhangi bir çocuğun üstüne düştüğü zaman bunun sorumluluğunu kim alacak? Firmaların daha çok dikkat etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandıAnkara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandıAntalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Uşak’ta otobüs durakları ve öp konteynerleri geri dönüştürüldüUşak’ta otobüs durakları ve öp konteynerleri geri dönüştürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Erdem eczanesi
Polatli
Ardiç eczanesi
Altindag
Akarsu eczanesi
Kecioren
Kayiran eczanesi
Ayas
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Yeni önder eczanesi
Mamak
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.