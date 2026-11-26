Balık, satın alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede uygun koşullarda muhafaza edilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor.

BALIK BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANABİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarında yer alan bilgilere göre taze balık, buzdolabında genellikle 1-2 gün içerisinde tüketilmeli. Bu süre içerisinde pişirilmeyecekse derin dondurucuya kaldırılması önerildi.

Balığın buzdolabında saklanırken sıcaklığın 4 derece veya altında olması gerekiyor. Türkiye Beslenme Rehberi'nde de taze balık ürünlerinin 0-4 derece arasında muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi.

Balığın güvenli şekilde saklanması için şu noktalara dikkat edilmesi gerekir:

Balık, ağzı kapalı ve sızdırmaz bir kapta muhafaza edilmeli

Diğer yiyeceklerle doğrudan temas etmemeli

Çiğ balığın suyu, pişmiş yiyeceklere ve diğer gıdalara bulaşmamalı

Buzdolabında uzun süre bekletilmeden tüketilmeli

Satın alındıktan sonra oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmamalı

Pişmiş balık ise buzdolabında 3-4 gün saklanabilir. Ancak pişirilen balığın bekletilmeden uygun koşullarda soğutulması ve buzdolabına kaldırılması gerekir.

BALIK DERİN DONDURUCUDA NE KADAR SÜRE DAYANIR?

Balığın derin dondurucuda saklanma süresi, balığın türüne ve yağ oranına göre değişiklik gösterebilir. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan saklama tablolarında, dondurulmuş balıklar için verilen süreler ağırlıklı olarak kaliteyi korumaya yönelik tavsiyeler olarak değerlendirildi.

Bu tavsiyelere göre:

Yağsız balıklar: Morina, dil balığı ve benzeri türler 6-8 aya kadar saklanabilir.

Yağlı balıklar: Somon, ton balığı ve uskumru gibi balıklar 2-3 ay içerisinde tüketilmesi önerilen ürünler arasında yer alıyor.

Pişmiş balık: Dondurucuda yaklaşık 3 aya kadar saklanabilir.

Balığın derin dondurucuda uygun şekilde muhafaza edilmesi için sıcaklığın -18 derece veya altında olması gerekie. Balıklar hava almayacak şekilde, dondurucuya uygun poşetlerde veya kaplarda saklanmalı. Ayrıca dondurulma tarihi ambalajın üzerine yazılmalı.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: -18 derecede kesintisiz şekilde dondurulmuş gıdaların saklama süreleri, öncelikle lezzet ve kalite açısından belirlenir. Bu nedenle önerilen sürenin aşılması balığın otomatik olarak zehirli hale geldiği anlamına gelmiyor. Ancak uygun ambalaj ve sıcaklık koşullarının korunması gerekir.

BOZUK BALIK TÜKETİLİRSE NE OLUR?

Uygun koşullarda saklanmayan veya bozulmuş balıkların tüketilmesi gıda zehirlenmesine neden olabilir. En sık karşılaşılan belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş bulunuyor.

Ancak balık tüketimine bağlı zehirlenmeler her zaman sıradan gıda zehirlenmesi şeklinde ortaya çıkmıyor. Bazı balık türlerinde ve uygun olmayan saklama koşullarında farklı toksin kaynaklı rahatsızlıklar da görülebilir.

BALIK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), balık tüketimiyle bağlantılı iki önemli zehirlenme türüne dikkat çekiyor: skombroid (histamin) zehirlenmesi ve ciguatera zehirlenmesi.

1. Skombroid (histamin) zehirlenmesi: Özellikle ton balığı, uskumru, sardalya ve benzeri balıkların avlandıktan sonra uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilir. Balıkta histamin birikmesiyle gelişen bu zehirlenme, alerjik reaksiyona benzer belirtilere neden olabilir.

Yüzde kızarma, baş ağrısı, çarpıntı, kaşıntı, bulanık görme, karın krampları ve ishal en sık görülen belirtiler arasında bulunuyor. Şikayetler balık tüketildikten birkaç dakika ile bir saat içerisinde başlayabilir.

2. Ciguatera zehirlenmesi: Bazı deniz balıklarının, toksin üreten mikroskobik alglerle beslenmesi sonucunda bu toksinleri vücutlarında biriktirmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerdeki resif balıklarıyla ilişkilendirilir.

Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısının yanı sıra kaşıntı, karıncalanma, bulanık görme ve sıcak-soğuk algısında değişiklik gibi belirtilere yol açabilir. Bazı vakalarda belirtiler aylarca devam edebilir.

BALIĞIN BOZUK OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Balığın tazeliğini anlamak için koku, görünüm ve doku gibi özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Gözlerinin parlak ve berrak, solungaçlarının kırmızı veya pembe, etinin ise diri olması taze balığın göstergeleri arasında yer alıyor.

Ancak önemli bir tehlike bulunuyor: Zehirlenmeye neden olabilecek bazı toksinleri içeren balıklar normal görünümünü, kokusunu ve tadını koruyabilir. Özellikle histamin zehirlenmesine neden olan toksin, balık pişirilse veya dondurulsa bile ortadan kalkmıyor. Bu nedenle balığın yalnızca görünümüne bakarak güvenli olduğuna karar vermek doğru değil.

Balık tüketiminin ardından bulantı, kusma, ishal, çarpıntı, görme bozukluğu veya alerjik reaksiyonu andıran belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.