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Buzdolabınızda bekleyen peynirlerin küflenmemesi için yapmanız gerekenler

01.02.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, sofraya lezzet katan peynirleri bozulmadan muhafaza etmek oldukça zor. Tabii ki peynirleri bozulmadan mümkün olabildiğince uzun süre saklayabilmek için de çeşitli yöntemler ve saklama şekilleri yok değil. Eğer doğru şekilde muhafaza ederseniz peynirleri çok uzun süre taze tutabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken o tüyolar.

Buzdolabınızda bekleyen peynirlerin küflenmemesi için yapmanız gerekenler

Peynir, besin değerleri fazlasıyla yüksek olduğu gibi taze tutması da zor bir besin. Hal böyle olunca peynirleri saklarken ekstra özen göstermek gerekiyor. Her peynirin saklama koşulları ve şekilleri de farklı olduğu için işler daha da karmaşıklaşıyor. Peynirleri uzun süre küflenmeden tutmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Sizin için hazırladığımız saklama tüyolarıyla, peynirlerin küflenmemesinden korkmanıza gerek kalmayacak! İşte peynirin bozulmaması için altın değerinde saklama tüyoları:

1. ALIŞVERİŞTE PEYNİRİ EN SONA BIRAKIN

Alışverişinizi yaparken peyniri en son alın. Bu şekilde peyniri saklama süresini eve gelmeden uzatmaya başlarsınız. Alışverişten sonra dışarıda uzun süre kalmamaya da dikkat edin. Özellikle sıcak havalarda peyniri bir an evvel buzdolabıyla buluşturun!

2. BUZDOLABININ DERECESİNE DİKKAT EDİN

Peyniri buzdolabına yerleştirdikten sonra yapmanız gereken şey, buzdolabınızın derecesini kontrol etmek olmalı. Peyniri olabildiğince taze tutmak için buzdolabının derecesinin 2-4 derece arasında olduğundan emin olun.

3. PEYNİRLERİ BUZDOLABININ KAPAKLI BÖLMESİNDE TUTUN

Peyniri sadece buzdolabına koymak değil, kahvaltılık bölümüne koymak da önemli bir detay. Çünkü bu bölüm, kahvaltılıklarınızın uzun süre taze kalması için özel olarak yapılıyor.

4. SALAMURA SUYUNUN EKSİK OLUP OLMADIĞINA BAKIN

Beyaz peynir ve burgu peynir bildiğiniz üzere salamura suyunun içinde saklanıyor. Eğer kutunun içinde salamura suyu eksildiyse, tuzlu su hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Böylece peynirin küflenmesini engelleyebilirsiniz.

5. ARTAN PEYNİRLERİ KABINA GERİ KOYMAYIN

Eğer peyniri dilimleyip bir kısmını yedikten sonra artan kısmını kabına geri koyuyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü oda sıcaklığına çıkan peynirler, kabına geri konduğunda diğerlerine de olumsuz etki yapar. Kalan peynirleri ayrı bir kapta saklayın ve daha çabuk tüketin.

6. PEYNİRİ DİLİMLEMEDEN SAKLAYIN

Evet, peyniri dilimleyerek saklayanlardansanız hata yapıyorsunuz. Peynirleri sadece yiyeceğiniz zamanlar buzdolabından çıkarıp gerekli olduğu kadarını dilimlemelisiniz.

7. SİRKELİ HAVLU İLE SARIN

Bazı peynirleri uzun süre bozulmadan saklamak için sirkeli havlu ile sarabilirsiniz. Sirkeli su ile ıslattığınız havluyu peynirin etrafına sarın. Daha sonra streç film ile de havluyu sarın. Bu yöntemle özellikle kaşar gibi sert peynirlerin küflenmesini önleyebilirsiniz.


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