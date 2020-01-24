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Buzla gelen ay-yıldız güzelliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde donan baraj gölünde oluşan ay ve yıldız büyük ilgi çekiyor.Şemdinli’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde güzellikleri de getiriyor.

Buzla gelen ay-yıldız güzelliği

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde donan baraj gölünde oluşan ay ve yıldız büyük ilgi çekiyor.
Şemdinli’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde güzellikleri de getiriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Beyyurdu köyündeki Beyyurdu Barajı da dondu. Donan barajın yüzeyinde oluşan ay ve yıldız görseli, görenleri hem şaşırtıyor hem de beğenisini kazanıyor. Köy halkı başta olmak üzere bölgeden geçen vatandaşlar, barajın yüzeyindeki ay-yıldız görselini fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

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