Buzluğa atılan balığın tadı değişir mi? Birkaç gün bekletenler...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın insan sağlığı açısından kusursuz gıdalardan biri olduğunu söyledi.

Anne sütünden sonra balığın en faydalı gıda olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Gökoğlu, bu dönemde palamudun bol olduğunu belirterek, “Bu dönemde en çok palamut, hamsi yenir. Antalya civarındakiler barbun yiyebilir. Sardalya bu mevsimde yağlı olduğu için tercih edilebilir. Karides de tercih edilebilir" dedi.

'HER YAŞTAN İNSAN BALIK ETİ YİYEBİLİR'

Balığın kusursuz bir gıda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, “Toplumun balık eti tüketmesi hem kendi sağlıkları hem de çocukları açısından önemlidir. Balık etini özellikle bebekler, yaşlı insanlar, hamile kadınlar ve herkes yiyebilir. Vatandaşlarımız bol bol balık tüketsin" diye konuştu.

'KOKUYOR DİYE BALIK PİŞİRMİYORUZ!

Balık tüketimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Evlerde balık yapılırken 'Kokuyor' düşüncesiyle tüketimi az. Türkiye'de yıllık balık tüketimi 6-8 kilogram arasında. İskandinav ülkelerine ve Japonya'ya baktığımız zaman bu tüketimin çok fazla olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.