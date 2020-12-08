YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Buzluğa atılan balığın tadı değişir mi? Birkaç gün bekletenler...

Buzluğa atılan balığın tadı değişir mi? Birkaç gün bekletenler...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 08:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Buzluğa atılan balığın tadı değişir mi? Birkaç gün bekletenler...

Faydalı besinlerin başında gelen balık, anne sütünden sonra en yararlı gıdalar arasında gösteriliyor. Bunca faydasına rağmen ülkemizde tüketimi yetersiz olan balık, mevsiminde ve taze bir şekilde yenmeli. Balık tüketimi hakkında bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın insan sağlığı açısından kusursuz gıdalardan biri olduğunu söyledi.

Anne sütünden sonra balığın en faydalı gıda olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Gökoğlu, bu dönemde palamudun bol olduğunu belirterek, “Bu dönemde en çok palamut, hamsi yenir. Antalya civarındakiler barbun yiyebilir. Sardalya bu mevsimde yağlı olduğu için tercih edilebilir. Karides de tercih edilebilir" dedi.

'HER YAŞTAN İNSAN BALIK ETİ YİYEBİLİR'

Balığın kusursuz bir gıda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, “Toplumun balık eti tüketmesi hem kendi sağlıkları hem de çocukları açısından önemlidir. Balık etini özellikle bebekler, yaşlı insanlar, hamile kadınlar ve herkes yiyebilir. Vatandaşlarımız bol bol balık tüketsin" diye konuştu.

Mükemmel hamsi tava yapmanın püf noktalarıMükemmel hamsi tava yapmanın püf noktaları

'KOKUYOR DİYE BALIK PİŞİRMİYORUZ!

Balık tüketimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Evlerde balık yapılırken 'Kokuyor' düşüncesiyle tüketimi az. Türkiye'de yıllık balık tüketimi 6-8 kilogram arasında. İskandinav ülkelerine ve Japonya'ya baktığımız zaman bu tüketimin çok fazla olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BALIK BUZLUĞA GİRERSE NE OLUR?

Balığın taze tüketilmesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, “Balık buzdolabında 1 gün kadar bekleyebilir. Birkaç gün bekletenler var ama en sağlıklısı 1 gün bekletmek. Balığı buzluğa atabilirsiniz. Birkaç gün bekletenler var ama en sağlıklısı 1 gün bekletmek. Balığı buzluğa atabilirsiniz.
Balığın hücre yapısı buza girip donduğu zaman değişebiliyor. Lezzetinde değişim olabilir. Balığı taze tüketmek her zaman iyi" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Bu hile pes dedirtiyor! Yumurtanın üzerindeki kaşe ne anlama geliyor?Bu hile pes dedirtiyor! Yumurtanın üzerindeki kaşe ne anlama geliyor?
Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke... Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! Duygulandıran veda sahnesi

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! Duygulandıran veda sahnesi

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

5 adımda çıtır tavuk yapımı! Püf noktasını kimse bilmiyor

5 adımda çıtır tavuk yapımı! Püf noktasını kimse bilmiyor

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Bu hile pes dedirtiyor! Yumurtanın üzerindeki kaşe ne anlama geliyor?

Bu hile pes dedirtiyor! Yumurtanın üzerindeki kaşe ne anlama geliyor?

Altın değerinde ip uçları: Anne eli değmiş gibi sünger kıvamlı kek nasıl yapılır?

Altın değerinde ip uçları: Anne eli değmiş gibi sünger kıvamlı kek nasıl yapılır?

Meğer şifayı çöpe atıyormuşuz! Kaynatıp içince vücutta yağ bırakmıyor

Meğer şifayı çöpe atıyormuşuz! Kaynatıp içince vücutta yağ bırakmıyor

Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Kokusu yemeğe davet ediyor! İrişkit sucuğu hem lezzetli hem de çok sağlıklı

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Domates ve salatalığı neden birlikte yememelisiniz?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.