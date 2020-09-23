Mükemmel hamsi tava yapmanın püf noktaları

Başlı başına ustalık isteyen hamsi tava tarifini yapmanın tam zamanı. Karadeniz’in dünya mutfaklarına armağanı olan hamsi tava, aslında herkesin bildiği bir tarif. Omlet yapmak gibi hamsi tava pişirmenin de kendine göre bazı incelikleri var. İşte aradığınız hamsi tava tarifi ve hamsi tava pişirmenin püf noktaları.
Afiyet olsun.
Hamsi tava yaparken sıvıyağ olarak zeytinyağı kullanmayın.
Balık da dahil olmak üzere hiçbir zaman kızgın olmayan tavaya et benzeri ürünleri koymamaya özen gösterin.
Elinizde balık tavası varsa hamsi tavayı orada pişirmek daha pratik olacaktır.
Hamsi yüksek ateşi sevmeyen bir balıktır. Kısık ateşi tercih edin.
Tüm balığı una fırlatıp bulanmasını beklemeyin. Özen gösterip teker teker bulayın.
Eğer ocağınızın battığından şikâyet ediyorsanız, pişirmeden önce etrafa folyo serebilir, piştikten sonra toplayabilirsiniz.
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