Mükemmel hamsi tava yapmanın püf noktaları

Başlı başına ustalık isteyen hamsi tava tarifini yapmanın tam zamanı. Karadeniz’in dünya mutfaklarına armağanı olan hamsi tava, aslında herkesin bildiği bir tarif. Omlet yapmak gibi hamsi tava pişirmenin de kendine göre bazı incelikleri var. İşte aradığınız hamsi tava tarifi ve hamsi tava pişirmenin püf noktaları.

HAMSİ TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 Kg Hamsi

Mısır unu

Tuz

Sıvı yağ

HAMSİ TAVA NASIL YAPILI?

Hamsileri temizleyip kafalarını çıkarın.

Mısır ununa tuzu ekleyip karıştırın.

Ayıklayıp temizlediğiniz hamsileri bu karışımla iyice harmanlayın.

Bu esnada bir tavaya 2-3 parmak kalınlığını geçmeyecek şekilde sıvıyağ döküp altını yakın.

Hamsilerin kuru kalmayacak şekilde mısır ununa bulandığına emin olun.

Yağ iyice kızdıktan sonra balıklarınızı çok dikkatli bir şekilde dizmeye başlayın.

Tava boyutunda bir tabakla hamsileri döndürerek pişirin.

Afiyet olsun.

HAMSİ TAVANIN PÜF NOKTALARI

Hamsi tava yaparken sıvıyağ olarak zeytinyağı kullanmayın.

Balık da dahil olmak üzere hiçbir zaman kızgın olmayan tavaya et benzeri ürünleri koymamaya özen gösterin.

Elinizde balık tavası varsa hamsi tavayı orada pişirmek daha pratik olacaktır.

Hamsi yüksek ateşi sevmeyen bir balıktır. Kısık ateşi tercih edin.

Tüm balığı una fırlatıp bulanmasını beklemeyin. Özen gösterip teker teker bulayın.

Eğer ocağınızın battığından şikâyet ediyorsanız, pişirmeden önce etrafa folyo serebilir, piştikten sonra toplayabilirsiniz.



