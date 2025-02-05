Buzluktan sarma nasıl saklanır? Buzluktan çıkan sarma nasıl pişirilir?

Çeşitli gıdalar pişirilerek ya da çiğ olarak derin dondurucularda ve buzluklarda uzun süre muhafaza edilebilir. Ne kadar süre buzlukta saklanabileceği ve bozulmayacağı da buzluğa kaldırmadan önce yapılacak işlemlere bağlıdır. Hazırlanmış ama pişirilmemiş birçok yiyecek de buzluğa kaldırılarak daha sonra pişirilmek üzere bir süreliğine buzluğa kaldırılabilir.

Buzluktan sarma nasıl saklanır?

Diğer birçok gıda gibi zeytinyağlı ürünler de buzlukta saklanabilir. El yapımı zeytinyağlı yaprak sarmalar da pişirilmeden önce buzluğa hazır olarak kaldırılır ve daha sonra gerektiği zaman pişirilmek üzere buzluktan çıkartılabilir. Sarmaları buzluğa kaldırmadan önce şu adımların uygulanması sağlık açısından gerekli ve önemlidir:

Sarmaların yapımı tamamlandıktan sonra pişirilir. Ancak pişirilmeden muhafaza etmek de mümkündür. Eğer pişirdikten sonra buzluğa kaldırılacaksa önce iyice ve tamamen soğutulmaları gerekir. Sıcak olarak buzluğa konursa suyun içeriği değişeceği için sarmalar bozulabilir.

Sarmalar hava alması engellenecek biçimde bir poşete konabilir ya da vakumlanabilir.

Saklama koşulları: Sarmalar en az -18 derecede muhafaza edilmelidir. Buzlukta kalabileceği süre ise en fazla 6 aydır.

Buzluktan çıkan sarma nasıl pişirilir?

Buzlukta saklanan zeytinyağlı sarmalar pişirileceği zaman da çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Doğrudan pişirilebileceği gibi sarmaları buzluktan çıkardıktan sonra birkaç saat bekleterek çözülmesi de sağlanabilir. Sarmaların buzluktan çıkartıldıktan sonra pişirme süresi çözülmeden ya da çözdürüldükten sonra pişirilmesine göre değişkenlik gösterir.

Eğer sarmalar tamamen çözdürülmeden önce pişirilecekse yaklaşık olarak 1 saat kadar bir süre içinde pişer. Buzluktan çıkarıldıktan sonra tencereye alınan sarmaların pişirme sırasında iç harcının tamamen piştiğinden emin olunması gerekir. Ayrıca dış yaprakları da pişmiş ve yumuşamış olmalıdır.

Buzluktan çıkan yaprak sarmaların suyu ve baharatları yetersiz bırakılmamalıdır. Tencere kapakla örtülmeli ve kısık ateşte pişirilmelidir. Sarmaların kuru olmaması için kısık ateşte pişirilmesi önemlidir. Eğer sarmalar fırında pişirilecekse üzerleri folyo ile kapatılmalıdır. Bu sayede sarmalar nemli kalır ve yanmaz.