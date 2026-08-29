BWB Next Up Erkekler Kampı İstanbul’da tamamlandı

NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğiyle organize edilen Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandı. Etkinlik boyunca sahada sergiledikleri performans ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan genç yeteneklere Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu (MVP), Patrick Baumann Sportmenlik, Üç Sayı Şampiyonluğu, En İyi Savunmacı ve Playoff En Değerli Oyuncusu ödülleri takdim edildi.

KAMPIN MVP’Sİ MATİJA LUKİC OLDU

Organizasyonda ödül kazanan isimler şu şekilde:

Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu (MVP): Matija Lukic (Sırbistan)

Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü: Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Üç Sayı Yarışması Şampiyonluğu: Noah D’Acre (Kanada)

En İyi Savunmacı Ödülü: Miguel Sousa (Portekiz)

Playoff Karşılaşmalarının En Değerli Oyuncusu: Marko Popovic (Karadağ)

BWB ALL-STAR KAMPI VİZESİ ALDILAR

2002 ve 2008 yıllarının ardından 3. kez İstanbul’da gerçekleştirilen BWB kampı, programın yenilenen formatının da ilk uygulamasına sahne oldu. BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında başlatılan BWB Next Up programı çerçevesinde kampta en iyi performansı gösteren sporcular, bir sonraki NBA All-Star hafta sonu etkinliklerinde düzenlenecek BWB All-Star Kampı’na davet edilecek.

Performanslarıyla öne çıkarak All-Star Kampı vizesi alan isimler şunlar oldu:

Aaron Ona Embo (Belçika), Dwight Gaines (Porto Riko), Imran Subasic (Bosna Hersek), Darius Karutasu (Türkiye), Lucai Anderson (Almanya), Marek Houska (Çek Cumhuriyeti), Matija Lukic (Sırbistan), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahilleri), Miguel Sousa (Portekiz) ve Yahya Başaran (Avustralya).

GENÇ YETENEKLER EFSANELERLE BİR ARAYA GELDİ

26 Ağustos tarihinde başlayan ve 4 gün süren dev organizasyona 44 ülkeden lise çağındaki 78 sporcu katıldı. Kampta Türkiye’den de 5 genç yetenek yer alırken; sporcular Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA oyuncuları Brook Lopez, Khris Middleton, Jalen Suggs ile NBA efsaneleri Vlade Divac ve Danilo Gallinari gibi dünya basketbolunun önemli isimlerinden eğitim aldı.