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Samsun’da CapoFEST rüzgarı

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcu ve eğitmenleri Samsun’da buluşturan 16. Uluslararası Capoeira Festivali (CapoFEST 2026) başladı.

Samsun’da CapoFEST rüzgarı
Emre Şen

28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen CapoFEST 2026, farklı ülkelerden gelen capoeira sporcuları ve eğitmenlerin katılımıyla Samsun’da gerçekleştiriliyor. 2007 yılında merkezi Samsun’da kurulan Capoeira Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında eğitim atölyeleri, workshoplar, gösteriler ve çeşitli müsabakalar düzenleniyor. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Brezilya, İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Kolombiya’dan çok sayıda sporcu ve eğitmenin katıldığı organizasyon, Samsun’u üç gün boyunca uluslararası Capoeira buluşmasının merkezi haline getiriyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

CapoFEST 2026, Türkiye Capoeira tarihi açısından önemli iki organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Dünya Capoeira Federasyonu’nun uluslararası ranking sistemine dahil edilen SAMSUN WCF OPEN 2026, Türkiye’de ilk kez CapoFEST bünyesinde gerçekleştiriliyor. Turnuvada sporcular uluslararası sıralama puanı için mücadele ediyor. Festival öncesinde ise Azerbaycan Capoeira Federasyonu ve Dünya Capoeira Federasyonu iş birliğiyle Uluslararası Sertifikalı Capoeira Hakemlik Semineri düzenlendi. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen seminere 42 kursiyer katıldı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen festivalin etkinlikleri sporseverlere açık olarak devam ediyor. Samsunlular, farklı ülkelerden gelen sporcuların workshoplarını, gösterilerini ve müsabakalarını takip etme fırsatı buluyor.Festivalin son gününde ise geleneksel kemer değişim töreni gerçekleştirilecek. Törende sporcular yeni derecelerine kavuşacak.
Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay, uluslararası organizasyonların sürdürülebilirliği açısından kurumların desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Doğanay, " Samsun’da düzenlemiş olduğumuz 16. Uluslararası Capoeira Festivali aynı zamanda kendi içinde birçok ilki barındırıyor. Türkiye’de ilk defa uluslararası düzeyde bir Capoeira şampiyonası düzenliyoruz. Bunun yanında Dünya Capoeira Federasyonu ve Azerbaycan Capoeira Federasyonu ile birlikte Türkiye’de ilk defa uluslararası Capoeira hakemlik sertifikası düzenledik. Burada 42 hakemimiz katıldı. Şu anda izlemiş olduğunuz şampiyonaya 89 sporcumuz katıldı. Bu da Türkiye’de birçok ilki barındırıyor. Aynı zamanda dünya sıralamasında da önemli bir ilki barındırıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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