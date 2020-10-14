Bylock kullanan FETÖ/PDY üyesi tutuklandı

Zonguldak’ta KOM ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen Z.A. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

