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ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada karar

07.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, sanığın ABD'den gönüllü olarak gelmesi, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli mahiyette bilgi vermesini dikkate alarak Keynes hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti

İSTANBUL (AA) - ABD vatandaşı olduktan sonra "Alpaslan Demir" olan ismini değiştiren, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra celse arasında tahliye edilen David Keynes ile avukatları Abdurrahman Bayramoğlu katıldı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli iki kişinin de takip ettiği duruşmada söz alan Keynes, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan Keynes'in avukatı Bayramoğlu, müvekkilinin bazı hatalara düştüğünü ancak Türkiye'yi de uyardığı konular olduğunu söyledi.

Müvekkilinin 1997 yılında örgüt hakkında o dönem Hikmet Çetinkaya'ya ulaşıp örgüte dair bilgiler verdiğini anlatan Bayramoğlu, "Örgüt sonrasında belli nedenlerle kendisini uzaklaştırıyor, ardından da ABD'ye gidiyor. 15 Temmuz'un olacağının da kahvehanelerde bile konuşulduğunu söylüyor ve Türkiye'den birilerine ulaşmaya çalışıyor. Anlattıklarının tamamı gerçeğe uygundur. Müvekkil hakkında ceza verilecekse etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Etkin pişmanlık hükümleri uygulandı"

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, ABD'den kendiliğinden gönüllü olarak geldiği anlaşılan sanığın örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli mahiyette bilgi verdiğine kanaat getirerek sanık Keynes hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık hakkında 1 yıl denetim tedbiri uygulanmasına karar veren heyet, karar kesinleştiğinde adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

- İddianameden

ABD'den geldiği Türkiye'de 9 Haziran'da tutuklanan Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın yurt dışında bulunduğu sırada, kendi isteğiyle Türkiye'ye gelmek ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe sunduğu belirtilmişti.

ByLock konusunda beyanlarda bulunan sanığın bu programla ilgili bazı kişileri de teşhis ettiği anlatılan iddianamede, mailine Apple uygulama mağazasından gelen bazı e-postaları kendi rızasıyla sunan Keynes'in, bu haliyle TCK'nin 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması hususunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

İddianamede, Keynes ile ilgili "örgütün evlerine gidip konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiği, kütüphane sorumlusu ve belletmen görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan TSK mahrem yapılanmasında 'öğretmen' (grup abisi) konumuna kadar yükseldiği" kaydedilmişti.

- Örgüt elebaşı Gülen ile bizzat görüştürüldü

Keynes'in yaşadığı olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması ve örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğü belirtilen iddianamede, bu kişinin sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika'ya gönderildiği aktarılmıştı.

David Keynes'in, örgüt elebaşının talimatıyla örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programı ByLock alan adının kiralanmasıyla ilgili Google ve Apple marketlerine yüklenmesinde kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Keynes, 9 Haziran 2021'da tutuklanmış, 3 Kasım 2021'deki aylık tutukluluk incelemesi sırasında tahliye edilmişti.

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ByLock dava David Keynes karar

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