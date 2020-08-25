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Ç.Rizespor, Baiano'yu transfer etti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 25.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Fabricio Santos De Jesus'u (Baiano) 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Ç.Rizespor, Baiano'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fabricio Santos De Jesus'u (Baiano) 3 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Baiano ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığı, Portekiz Ligi ekibi Maritimo ile de anlaşılarak transferin geçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Baiano geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymiştir. Fabricio Baiano'nun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 1944 dakika görev almıştı.

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