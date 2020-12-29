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Çadap’ın çiçekleri kız çocuklarına umut oluyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.12.2020 09:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurdukları derneğin hazırladığı proje ile kız çocuklarının eğitimlerine destek veriliyor.İstanbul’da, ’doyduğumuz yerden, doğduğumuz yere hizmet’ sloganıyla kurulan Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) daha sonra dernekleşti.

Çadap’ın çiçekleri kız çocuklarına umut oluyor

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurdukları derneğin hazırladığı proje ile kız çocuklarının eğitimlerine destek veriliyor.
İstanbul’da, ’doyduğumuz yerden, doğduğumuz yere hizmet’ sloganıyla kurulan Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) daha sonra dernekleşti. Dernek üyeleri okumak için maddi manevi yardıma muhtaç olan kız çocuklarının eğitimlerini daha rahat sürdürebilmeleri için gerek burs vererek, gerekse ziyaretler gerçekleştirerek katkıda bulunuyor.
Çadap Adıyaman İl Temsilcisi Kader Onuk, Çadap’ın Çiçekleri Projesi kapsamında 35 öğrenciye burs vererek başlatılan çalışmalarının daha da genişlemesi için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti.
Onuk yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ne yazık ki hala kız çocuklarını okutmak istemeyen aileler var. Veya okutmak isteyip te maddi imkansızlık çeken aileler var. Özellikle anne babası olmayan veya anne babası olup ta işsiz olan ailelerin çocuklarına yardımcı olmak adına yardım etmek isteyen ailelerden alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için dernek vasıtası ile aracılık yapıyoruz. Bu ailelerimizi ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını göstermek, hayırsever vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve böylece eğitime katkı sunmak istiyoruz. Dernek yönetimi ve üyeleri elini taşın altına koymuş durumdalar. Bunu gören duyarlı vatandaşlarımız ise yardım ederek bizleri mutlu ediyorlar. Platform veya derneğimizin her hangi bir siyasi parti veya düşünce ile bir ilgisi yoktur. Çalışmalarımız tamamen insanidir. Topluma, insanlarımıza yardım etmenin ötesinde herhangi bir düşünce söz konusu değildir. Bursiyerlerimizi belirlerken de sadece en çok ihtiyaç sahibi olanı tespit etmenin çabası içerisindeyiz. Her geçen gün projemizin ağı genişliyor. Emeği geçen dostlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çadap’ın çiçekleri kız çocuklarına umut oluyor

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