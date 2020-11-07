Çadır kentlerde güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri üst seviyede

İZMİR (AA) - ÖMER ÜRER / İBRAHİM YOZOĞLU - İzmir'de depremin ardından AFAD tarafından oluşturulan 4 çadır kentte güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir'de birçok bina yıkıldı ve çok sayıda insan evsiz kaldı.

Yıkılan binaların yanında hasar gören ve korktuğu için evlerine giremeyen afetzedeler için bölgeye şu ana kadar 4 bin 469 çadır sevk edildi. Dördü çadır kent olmak üzere parklara kurulan 3 bin çadırla, kentin çeşitli bölgelerinde depremzede vatandaşlara geçici yaşam alanları oluşturuldu.

AFAD tarafından koordinesi sağlanan çadır kentlerde 8 bin 553 vatandaş afet sonrası yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor. Yaşam alanlarında ise İzmir Valiliği tarafından görevlendirilen çeşitli illerin AFAD ekipleri ile Türk Kızılay ve gönüllü kuruluşlar, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Diğer yandan toplu yaşam alanlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Valilik ve ilgili kurumlar tarafından birtakım güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.