MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı söylenmişti! Sümeyye Aydoğan kendini tutamadı

Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı söylenmişti! Sümeyye Aydoğan kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı Gaddar dizisi 20. bölümle beklenmedik bir şekilde final yaptı. Dizinin bitmesinin sebebi olarak da Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı ve bu rakamın ödenmekte zorlanıldığı iddia edildi. Sümeyye Aydoğan bu iddialara son noktayı koydu.

MYNET-Çağatay Ulusoy Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü ve 20 bölümle final yaptı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ÇAĞATAY

BÖLÜM BAŞI 2 MİLYON TL İDDİASI

Dizinin bitmesinina ardından ortaya bir takım iddialar atıldı. Bu iddialardan biri de Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı ve bu rakamın ödenmekte zorlanıldığı oldu.

aydoğan

Dizinin başrollerinden Sümeyye Aydoğan'a bu iddialar soruldu. Aydoğan 'Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı doğru mu?' sorusuna 'hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi?' diyerek yanıt verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Arda Güler ile pozu çok konuşuldu! Aşk Adası'nın yıldızı Bodrum'daArda Güler ile pozu çok konuşuldu! Aşk Adası'nın yıldızı Bodrum'da
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy sümeyye aydoğan GADDAR
En Çok Okunan Haberler
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok

İkinci el otomobil de galericiler tarih verdi! 100 bin lira...

İkinci el otomobil de galericiler tarih verdi! 100 bin lira...

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Terör halayından "Ölürüm Türkiyem" ile yolculuğa

Terör halayından "Ölürüm Türkiyem" ile yolculuğa

Barış Alper Yılmaz ile anılıyordu! Olay itiraf: Aşık oldum!

Barış Alper Yılmaz ile anılıyordu! Olay itiraf: Aşık oldum!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.