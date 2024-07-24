Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı söylenmişti! Sümeyye Aydoğan kendini tutamadı

MYNET-Çağatay Ulusoy Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü ve 20 bölümle final yaptı.

BÖLÜM BAŞI 2 MİLYON TL İDDİASI

Dizinin bitmesinina ardından ortaya bir takım iddialar atıldı. Bu iddialardan biri de Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı ve bu rakamın ödenmekte zorlanıldığı oldu.

Dizinin başrollerinden Sümeyye Aydoğan'a bu iddialar soruldu. Aydoğan 'Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı doğru mu?' sorusuna 'hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi?' diyerek yanıt verdi.