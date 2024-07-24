Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı söylenmişti! Sümeyye Aydoğan kendini tutamadı

MYNET-Çağatay Ulusoy Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü ve 20 bölümle final yaptı.
Dizinin bitmesinina ardından ortaya bir takım iddialar atıldı. Bu iddialardan biri de Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı ve bu rakamın ödenmekte zorlanıldığı oldu.
Dizinin başrollerinden Sümeyye Aydoğan'a bu iddialar soruldu. Aydoğan 'Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı doğru mu?' sorusuna 'hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi?' diyerek yanıt verdi.