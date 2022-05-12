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Çağdaş Atan'ın yeni adresi Samsunspor oluyor

12.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un, beklentilerin uzağında geçen sezonun ardından teknik direktör Çağdaş Atan'ı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

Çağdaş Atan'ın yeni adresi Samsunspor oluyor

Samsunspor'da liste başı 'teknik direktör adayı' Çağdaş Atan'ın, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve ekibiyle son kez görüşeceği ileri sürüldü.

Sporx'in yerel gazeteden aktardığı habere göre, iki taraf arasındaki pürüzün Çağdaş Atan'ın istediği ücret olduğu ancak anlaşmanın çözülebilecek aşamada olduğu belirtildi.

Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öne sürüldü.

İLK AÇIKLAMA 4 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

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Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, 4 Mayıs tarihinde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, takımı yeni sezonda çalıştıracak olan teknik direktörü 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını söylerken "Hocamız, hem takımın değerlendirmesi, hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içerisinde olacak. Biz de hocamız ile Samsun'u tanıştırma hedefindeyiz. O konuda da epey bir mesafe kat ettik" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Samsunspor
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