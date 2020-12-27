SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Çağdaş Atan: "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım"

Çağdaş Atan: "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım"

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 27.12.2020 17:11 | Son Güncelleme

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım" dedi.

Çağdaş Atan: "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım"

Alanyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup olarak son altı haftada dördüncü yenilgisiini aldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımın son haftalardaki performansından memnun olmadığını vurguladı.

"TEKRAR ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ LAZIM"

"Çok üzgünüz ama kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım" diyen Çağdaş Atan, "Maçın başında kurguladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. Oyun kurgusunda bir hata yaptık. Kurgulamadığımız hiç bir oyunu sahaya yansıtamadık. Daha önce de maç kaybettik ama ilk defa bugün hem oyunu hem de maçı kaybettik. Biz hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Zirvede olduğumuz için rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. İyi gitmiyoruz. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Oyuncularımın da biraz dönüp kendisine bakması lazım. Çünkü haftaya önemli bir maçımız var. Salı günüden itibaren bu maçı analiz edip Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Bizim bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Alanyaspor galibiyet golünü bulamadıAlanyaspor galibiyet golünü bulamadı
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi
Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağdaş Atan: "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım"
''Kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım''
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor galibiyet golünü bulamadı
Alanyaspor galibiyet golünü bulamadı
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 | Maç sonucu
Lider Alanya'ya, Malatya freni!
Alanyaspor'da Tzavellas’ın sözleşmesi uzatıldı
Alanyaspor'da Tzavellas’ın sözleşmesi uzatıldı
Denizlispor-Alanyaspor: 1-0 (Maç sonucu)
Lider Denizli'de takıldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.