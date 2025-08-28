SPOR

Çağdaş Atan: "Yarın için hazırız"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Universitatea Craiova maçı öncesi yaptığı açıklamada, kazanıp tur atlamak istediklerini belirterek, "Yarın için hazırız" dedi.

Berker İşleyen

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla karşılaşacka. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Çağdaş Atan ile oyunculardan Deniz Türüç, Ion Oblemenco Stadı’nda açıklamalarda bulundu. Atan, ilk maçta mağlubiyet alarak hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Başakşehir performansının altında kaldık. İlk maçta yediğimiz 2 gol de dağınık yerleşimden geldi. Oyunda topa sahip olduk ama üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Yarın zorlu bir atmosferde oynayacağız. Kazanıp tur atlamak istiyoruz. Yarın için hazırız" diye konuştu.

Final maçlarını iyi oynayan bir takım olduklarını belirterek, "Yarın da bizim için final maçı, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar için ne kadar önemliyse bizim için de bir o kadar hatta daha fazla önemli. Biz Avrupa’da oynamaya alışkın bir takımız, hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

"DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK"

Leo Duarte ve Muhammed Şengezer’in kadroda olmamasıyla ilgili de konuşan Çağdaş Atan, "Duarte bizim için önemli oyuncu ama yarın ilk 11’de başlayacak oyuncuların önemi yok. Ben, bütün oyuncularıma güveniyorum. Dersimize iyi çalıştık. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Yarınki maça yüzde yüz hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"YARIN BİZİ ÇOK ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Başakşehirli oyuncu Deniz Türüç ise, "Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor, ilk maçta bunu gördük. Biz final gibi gördüğümüz maçları şimdiye kadar çok iyi oynadık. Rakibimize elbette saygı duyuyoruz ancak kendi oyunumuzu oynarsak yarın buradan galibiyetle döneceğimize inanıyoruz ve de galip gelmek zorunda olduğumuzu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Atan
