Çağla Büyükakçay'dan erken veda

İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen ITF 60K Turnuvası'nın açılış turunda milli raket Çağla Büyükakçay, Belçikalı Maryna Zanevska ile karşı karşıya geldi. Amerika Açık elemeleri sonrası ilk maçına çıkan Büyükakçay, 2017 İstanbul Cup'ta saf dışı bıraktığı Zanevska'ya 2-1 mağlup oldu. 2 saat 31 dakika süren mücadeleden 7-5, 4-6, 6-1'le mağlup ayrılan milli raket, organizasyona erken veda yaptı.

