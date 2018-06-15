Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

Macaristan'ın Hodmezovasarhely şehrindeki 60 bin Dolar toplam para ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren Çağla Büyükakçay, teklerde yarı finale çıkmayı başardı.
Sırasıyla Rumen ve Rus rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina ile karşılaşan Büyükakçay, güçlü bir performans sergileyerek galibiyete uzandı. Klasmanın 126. basamağındaki Kalinina'yı 7-5, 6-2 ile saf dışı bırakan Çağla, adını son dörde yazdırmasını bildi.
Henüz set kaybı yaşamayan 28 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ile kozlarını paylaşacak. Toprak zemindeki organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi Duque-Marino, dünya sıralamasında 112'incilikte yer alıyor.
Fenerbahçe'de Berke Özer sesleri
Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin
Beşiktaş'ın ilk hedefini Andre-Pierre Gignac
Buvac, Daniel Comolli'den gelecek çağrıyı bekliyor...
Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı
Galatasaray'da olay Muslera kararı
Fikret Orman'dan olay yaratan açıklamalar!
Beşiktaş ve Trabzonspor'un gizli Mehmet Ekici anlaşması
Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!
Portoviejo-Manta maçını arılar bastı
Okuyucu Yorumları 0 yorum