Çağla Büyükakçay TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na veda etti

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda Çağla Büyükakçay, dünya eski 2 numarası Svetlana Kuznetsova karşısında ilk seti 6-3 kaybetti.
Çekişmeli geçen ikinci seti de 7-6 kazanan Rus tenisçi Kuznetsova ikinci tura yükseldi.
Bu sonuçların ardından turnuvada tekler ana tabloda Türk sporcu kalmadı.
TURNUVADA SÜRPRİZ VAR
Turnuvanın ilk sürpriz sonucuna İspanyol Lara Arruabarrena imza attı. Dünya sıralamasında 117. olan 27 yaşındaki tenisçi, turnuvanın 1 numaralı seribaşı dünya 27 numarası vatandaşı Carla Suarez Navarro'yu 2-0'lık skorla eledi.
Organizasyonun 2 numaralı seribaşı olan dünya 30 numarası Rumen tenisçi Buzarnescu, İsrailli Julia Glushko'yu 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.
Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier de Rus Evgeniya Rodina'yı 2-0'lık skorla geçti.
Rus Veronika Kudermetova, Çek Barbora Strycova, Macar Timea Babos, Rumen Sorana Cirstea ve Kazak Elena Rybakina rakiplerini eleyerek yoluna devam etti.
İKİNCİ GÜN SONUÇLARI
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ikinci günün sonuçları şöyle:
Elena Rybakina (Kazakistan)-Katerina Siniakova (Çekya): 3-6, 6-2, 6-4
Julia Glushko (İsrail)-Mihaela Buzarnescu (Romanya): 4-6, 4-6
Carla Suarez Navarro (İspanya)-Lara Arruabarrena (İspanya): 4-6, 5-7
Çagla Büyükakçay (Türkiye)-Svetlana Kuznetsova (Rusya): 3-6, 6-7
Pauline Parmentier (Fransa)-Evgeniya Rodina (Rusya): 6-1, 6-1
Sorana Cirstea (Romanya)-Irina Bara (Romanya): 2-6, 6-0, 6-0
Timea Babos (Macaristan)- Ivana Jorovic (Sırbistan): 6-4, 6-4
Viktoria Kuzmova (Slovakya)-Barbora Strycova (Çekya): 7-5, 5-7, 4-6
Maria Sakkari (Yunanistan)-Veronika Kudermetova (Rusya): 3-6, 4-6
ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI
Organizasyonda yarın milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen, çiftlerde korta çıkacak. Milli sporcular, Macar Timea Babos ve Fransız Kristina Mladenovic çiftiyle karşılaşacak.
Turnuvaya yarın teklerde ise 1. ve 2. tur maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle:
1. tur:
Kristina Mladenovic (Fransa)-Dayana Yastremska (Ukrayna)
Marketa Vondrousova (Çekya)-Ajla Tomljanovic (Avustralya)
Kirsten Flipkens (Belçika)-Ana Bogdan (Romanya)
Kateryna Kozlova (Ukrayna)-Anastasia Potapova (Rusya)
2. tur:
Margarita Gasparyan (Rusya)-Mihaela Buzarnescu (Romanya)
Barbora Strycova (Çekya)-Sorana Cirstea (Romanya)
Lara Arruabarrena (İspanya)-Rebecca Peterson (İsveç)
Pauline Parmentier (Fransa)-Elena Rybakina (Kazakistan)
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