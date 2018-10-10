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Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden hakaret dolu ifadeler sarf eden 12 Instagram kullanıcısını savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde hakaret içeren yorumları çocuklarının da okuduğunu vurgulayan Şıkel ''Anneleri hakkında yapılan çirkin yorum, hakaret ve küfürler çocuklarımın psikolojisini son derece kötü etkiledi'' dedi.

Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

Çağla Şıkel, avukatı Büçkün Atik aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde yaz tatilini çocuklarıyla geçirdiği sırada mayolu olarak çekilen fotoğraflarının haber olduğunu belirterek, söz konusu fotoğrafının altına Instagram'da çok sayıda olumlu olumsuz eleştiri yapıldığını anlattı. Ancak Ersin K., Süreyya K., Handan L., Döndü E., Işık K., Mahsun Z., Tülay A., Senem E., Havva K., Cemile A., Hamide Y. ve Selda S. adlı Instagram kullanıcılarının hakaret, küfür ve tehdit içerikli yorumlar yazdıklarını kaydetti.

'SUÇUN CEZASINI ADLİ MERCİ VERMELİ'

'karaakrep111' rumuzuyla yorum yapan Ersin K.'nın kendisine hukuki süreç başlatılacağı yönünde ihtarda bulunulmasının ardından "Ülkemizde hiç kimsenin yüce dinimizden üstün olamayacağı" cümlesiyle sonlanan mesajlar yazmaya devam ettiğini kaydeden Çağla Şıkel, dilekçesinde "Adli merciler, işlenen suçların dinimiz kullanılarak ört bas edilmeye çalışılmasına izin vermemelidir. Bu durum oldukça tehlikeli durumlara sebep olabilir. Yasada suç olan hareket suçtur. Ve cezası da adli merci tarafından verilmelidir" dedi.

Çağla Şıkel, "sureyyauymurkaradag" rumuzlu Instagram kullanıcısı Süreyya K.'nın da aynı yöndeki ihtar üzerine kendisini, bir belediye başkanının adıyla tehdit ettiğini öne sürdü.

'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİNİ KÖTÜ ETKİLEDİ'

Hakaret içeren yorumların çocuklarıyla olan fotoğrafların altına yazıldığını ifade eden Çağla Şıkel, ''Yeni nesil çocuklar, sosyal medya hesaplarını çok kolay kullanabiliyor. Anneleri hakkında yapılan çirkin yorum, hakaret ve küfürler çocuklarımın psikolojisini son derece kötü etkiledi" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çağla Şıkel, İstanbul Bilişim Suçlar Savcılığı'na verdiği dilekçesinde yer alan 12 ismin cezalandırılmasını istedi. Savcılık soruşturma başlattı.

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