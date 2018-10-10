Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

Çağla Şıkel, avukatı Büçkün Atik aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde yaz tatilini çocuklarıyla geçirdiği sırada mayolu olarak çekilen fotoğraflarının haber olduğunu belirterek, söz konusu fotoğrafının altına Instagram'da çok sayıda olumlu olumsuz eleştiri yapıldığını anlattı. Ancak Ersin K., Süreyya K., Handan L., Döndü E., Işık K., Mahsun Z., Tülay A., Senem E., Havva K., Cemile A., Hamide Y. ve Selda S. adlı Instagram kullanıcılarının hakaret, küfür ve tehdit içerikli yorumlar yazdıklarını kaydetti.

'SUÇUN CEZASINI ADLİ MERCİ VERMELİ'

'karaakrep111' rumuzuyla yorum yapan Ersin K.'nın kendisine hukuki süreç başlatılacağı yönünde ihtarda bulunulmasının ardından "Ülkemizde hiç kimsenin yüce dinimizden üstün olamayacağı" cümlesiyle sonlanan mesajlar yazmaya devam ettiğini kaydeden Çağla Şıkel, dilekçesinde "Adli merciler, işlenen suçların dinimiz kullanılarak ört bas edilmeye çalışılmasına izin vermemelidir. Bu durum oldukça tehlikeli durumlara sebep olabilir. Yasada suç olan hareket suçtur. Ve cezası da adli merci tarafından verilmelidir" dedi.