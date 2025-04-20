SON DAKİKA: 6-0'ın mimarıydı! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi

2002 yılında Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ülkemizde Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştıran 76 yaşındaki Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

AĞIR HASTAYDI

Alman gazetesi Bild'e göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

6-0'DA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.