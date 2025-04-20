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  4. SON DAKİKA: 6-0'ın mimarıydı! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: 6-0'ın mimarıydı! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 16:07
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Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın eski teknik direktörlüğünü yapan, Sarı-Lacivertliler'i çalıştırdığı dönemde Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık tarihi galibiyetle de bilinen Alman çalıştırıcı Werner Lorant 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: 6-0'ın mimarıydı! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi

2002 yılında Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ülkemizde Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştıran 76 yaşındaki Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

AĞIR HASTAYDI

lorant

Alman gazetesi Bild'e göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

6-0'DA TAKIMIN BAŞINDAYDI

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Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

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fener fenerbahçe galatasaray
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