Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Alişan’la birlikte uzun yıllar program sunan ve birlikte aynı dizide oynayan Çağla Şıkel, çiftin Burak adını verdikleri bebekleri doğar doğmaz soluğu hastanede aldı. Hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını da hesabından paylaşan Çağla bu güzel ve özel karenin altına şunları yazdı:

“Tarif edemem ki neler hissettiğimi… Mutluluğumu, heyecanımı anlatabilmem imkansız… Bugünleri de gördük şükürler olsun! Gudum, Buse’m hayatınızın en gününde yanınızda olabilmek çok güzeldi. Ahhh dedim ahhh ne güzel günler. Hoşgeldin Burak bebek çok ama çok sevileceksin”

