MAGAZİN

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

Evliliklerinin meyvesi olan bebeklerini 13 Şubat günü kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çiftine ilk ziyaretlerden birini Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel yaptı.

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Alişan’la birlikte uzun yıllar program sunan ve birlikte aynı dizide oynayan Çağla Şıkel, çiftin Burak adını verdikleri bebekleri doğar doğmaz soluğu hastanede aldı. Hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını da hesabından paylaşan Çağla bu güzel ve özel karenin altına şunları yazdı:

“Tarif edemem ki neler hissettiğimi… Mutluluğumu, heyecanımı anlatabilmem imkansız… Bugünleri de gördük şükürler olsun! Gudum, Buse’m hayatınızın en gününde yanınızda olabilmek çok güzeldi. Ahhh dedim ahhh ne güzel günler. Hoşgeldin Burak bebek çok ama çok sevileceksin”

2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!
Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!
Bergüzar Korel en büyük hayalini açıkladı!Bergüzar Korel en büyük hayalini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan Çağla Şikel

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...

Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizene
sanırsın dünyada kalan son kadın son erkeği doğuruyor tövbe gene yaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!

Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!

Bergüzar Korel en büyük hayalini açıkladı!

Bergüzar Korel en büyük hayalini açıkladı!

Sıla 'müşteki' olarak ifade verdi

Sıla 'müşteki' olarak ifade verdi

Sıla ve Ziynet Sali cephesinden haber var

Sıla ve Ziynet Sali cephesinden haber var

Adriana Lima, Metin Hara'nın izini bile bırakmadı!

Adriana'dan Metin Hara'ya ölümcül darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.