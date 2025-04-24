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Zor günler geçiriyordu! Mahsun Kırmızgül hastanelik oldu

Önce annesini sonra üvey annesini ardından da yakın dostu Edip Akbayram'ı kaybeden ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül zor günler geçiriyordu. Zor günler şarkıcının sağlığına yansıdı. Kırmızıgül kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Zor günler geçiriyordu! Mahsun Kırmızgül hastanelik oldu
Kubra Akalın

Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Arık'ı 6 Aralık 2024'te kaybetti. Acı haberle sarsılan şarkıcı çok geçmeden bir acı haber daha aldı.

Kırmızıgül üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla büyük üzüntü yaşayarak, ''İçim yanıyor'' demişti. Annelerinin ölümünün acısını yaşarken Kırmızıgül yakın dostunu da kaybetti.

Edip Akbayram'ın ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, yakın dostu Serşat Erbilgin'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Acı haberlerin üst üste gelmesi şarkıcının sağlığına yansıdı.

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Ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesinden sonra sanatçı, çarpıntısı olunca soluğu hastanede aldı. Yapılan tetikler sonrası Kırmızıgül’ün sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.

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Kardiyoloji bölümüne başvuran şarkıcı, hastaneden çıkmadan önce sağlık çalışanlarının da hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

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Mahsun Kırmızıgül
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