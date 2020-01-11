Çağla Şıkel ile Aydın Gürhan aşk mı yaşıyor?

Çağla Şıkel, iki çocuk sahibi olduğu oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğini 5 yıl önce sonlandırmıştı.

İddiaya göre; Çağla Şıkel, barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı. İkilinin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı biri sürüldü.

Habertürk'e açıklama yapam Aydın Gürhan, çıkan haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey yok" dedi.

AYDIN GÜRHAN KİMDİR?

Aydın Gürhan, plaj ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisi miksolojist (özel reçellerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor. Aydın Gürhan aslen İzmirli.

