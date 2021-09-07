Çağla Şıkel'in canlı yayında ilginç anları! Ağzına yastığı kapatıp...

Hafta içi her gün 'Çağla İle Yeni Bir Gün' isimli programla izleyiciyle buluşan Çağla Şıkel, bugün programda ilginç bir egzersiz yöntemini denedi.

Yaz ayı boyunca çocuklarıyla tatilde olan Çağla Şıkel, yeni sezonun açılmasıyla birlikte program çekimlerine hız verdi.

Her gün canlı yayında konuklarını ağırlayan Çağla Şıkel’in bugünkü konuğu, cilt uzmanı Şems Arslan oldu. Şems Arslan, programda mide egzersizi hakkında bilgiler verdi. Arslan, bu egzersizin bağırsakların çalışıp güçlenmesi açısından oldukça verimli olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Arslan, izleyicilere günde bir defa olmak üzere en az 30 saniyelik yastık egzersizi önerdi. Ağza yastık dayayıp yapılan egzersizi, sunucu Çağla Şıkel denemek istedi.

Şıkel, "Bende bağıracak çok şey var. Korona gitsin diye mi bağırsam acaba" sözleri sonrası yastık üzerinden çığlık atmaya başladı.

"HERKES YAPSIN"

Arslan, daha sonra egzersizin önemini bir kere daha vurgulayarak "Bunu herkes yapsın, her şey harika oluyor. Çok iyi bir egzersiz" ifadesini kullandı.



