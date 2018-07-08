Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e gidiyor!

Kadrosuna kattığı önemli oyuncuları, sportif başarı elde ettikten sonra yüksek bedellerle satmasıyla dikkât çeken İspanyol kulübü Atletico Madrid bir Türk oyuncuyu daha gündemine aldı. Ülkenin meşhur spor gazetesi AS, Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'in gündeminde bulunduğunu ve imzanın yakın olduğunu yazdı.

Madrid temsilcisi, Godin ya da Savic'in takımdan ayrılması durumunda Çağlar'ı transfer edecek. Arsenal'la anlaştığı iddia edilen Çağlar'da Atletico'da oynamayı istiyor.

İspanya'nın üçüncü büyük kulübünde oynamanın, üstelik Diego Pablo Simeone gibi bir büyük teknik direktörle çalışmanın kendisini çok daha ileri götüreceğini düşünen Çağlar, bu sebeblerden ötürü önceliği Atletico Madrid'e veriyor. Freiburg, sözleşmesi devam eden Çağlar için 25-30 milyon Euro arasında bir transfer bedeli talep ediyor.

Kadrosunda Gimenez, Godin, Savic, Lucas gibi stopeler bulunan Atletico, Juvetus'un ilgilendiği Godin ya da İngiliz takımlarının gündemindeki Savic'in ayrılması durumuda Çağlar için harekete geçecek. Atletico, 18 yaşındaki stoper Nehuen Perez'i transfer etti; ancak Perez gelecek sezon Argentinos Juniors'ta kiralık oynayacak. (Ajansspor)



