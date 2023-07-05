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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı attı! Üçüncü Türk olarak adını yazdırdı...

05.07.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e resmi imzayı attı! Üçüncü Türk olarak adını yazdırdı...

Çağlar Söyüncü'yü resmen Atletico Madrid'e imzayı attı. Bir süredir görüşme halinde olan Çağlar Söyüncü, İspanyol devinin teklifini kabul etti.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIM"

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Kısa bir açıklama yapan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

"İNŞALLAH İYİ BİR SEZON GEÇİRİP HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ"

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Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, "İnşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız." açıklamasında bulundu.

ATLETICO MADRİD'DE FORMA GİYEN 3. TÜRK FUTBOLCU OLACAK

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Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.


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