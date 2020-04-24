Çağlar Söyüncü'den 100 çocuğa eşofman

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattığı kampanyaya destek verdi. 23 yaşındaki savunmacı, 100 çocuğa eşofman takımı hediye etti.
Böylesine güzel bir günde ben de Cengiz Ünder'in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!"
(İHA)
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