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Çağlar Söyüncü'den 100 çocuğa eşofman

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.04.2020 10:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in başlattığı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kampanyasına destek verdi.

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattığı kampanyaya destek verdi. 23 yaşındaki savunmacı, 100 çocuğa eşofman takımı hediye etti.

SÖYÜNCÜ'NÜN PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

Böylesine güzel bir günde ben de Cengiz Ünder'in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!"

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig leicester city Çağlar Söyüncü

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