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Çağlar Söyüncü'den Manchester United sözleri! ''İyi sonuçlara ihtiyacımız var''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 16:38
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı - lacivertlilerin milli oyuncu Çağlar Söyüncü, açıklamalarda bulunarak "Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü'den Manchester United sözleri! ''İyi sonuçlara ihtiyacımız var''

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılacak olan Fenerbahçe'de milli yıldız Çağlar Söyüncü, kritik karşılaşma öncesi UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları;

"GİDEBİLECEĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

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Yarın oynanacak olan kritik maç hakkında Çağlar, "Maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki maç Manchester maçı. Hedeflerimiz hep en üstte Fenerbahçe olarak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok fazla oyuncu var. Tecrübeli bir takımız." dedi.

"İYİ SONUÇLARA İHTİYACIMIZ VAR"

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Başarılı savunmacı açıklamalarını, "Hem taraftar olarak hem Türk futbolu olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bunu hak ediyoruz. Ülkemiz olarak milli takımda iyi bir çıkış yaptık, kulüp takımlarında da bu çıkışı yaparsak hem ülke adına hem Türk futbolu adına büyük bir kazanç olacaktır." ifadeleriyle sonlandırdı.

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