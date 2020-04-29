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Çağlar Söyüncü'den Premier Lig değerlendirmesi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de futbolculara büyük baskı ve sorumluluk yüklendiğini belirtti.

Çağlar Söyüncü'den Premier Lig değerlendirmesi

Çağlar Söyüncü, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İngiltere Premier Lig'i değerlendirerek, "Premier Lig'de oyunculara büyük baskı ve sorumluluk yükleniyor. Ben sadece futbola odaklandım. Bana verilen bütün rolleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Teknik direktör Brendan Rodgers ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi ve onların desteğiyle baskıyla başa çıktım" yorumunu yaptı.

Açıklamasında, kariyerinin ilk yıllarından da bahseden 23 yaşındaki oyuncu, "Futbola başladığımda Menemenspor'da forvet oynuyordum. Sonra Buca'da 6 numarada oynamaya başladım. Hocam o bölgede oynamamı istemişti. Ben de oynamıştım. İki defansımız da sakatlanmıştı. O zaman defans oynamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Almanya temsilcisi Freiburg'a transfer olduğu süreçle ilgili ise şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1. Lig'de Altınordu'da oynuyordum. Türkiye 1. Ligi'nden Bundesliga'ya transfer olan ilk oyuncu oldum. Zordu. Tek başımaydım ve çok gençtim. Türkiye'de kalmak tabii ki de daha kolay olurdu. 19-20 yaşlarındayken bu kararı vermek çok zordu. Futbola başladığım zaman amacım, ailem ve beni bilenleri gururlandırmaktı."

(AA)

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