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Çağlar Söyüncü depremi! Sakatlandı, 3 ay yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.10.2020 08:22 | Son Güncelleme

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Çağlar Söyüncü depremi! Sakatlandı, 3 ay yok

Leicester City'de forma giyen A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi.

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