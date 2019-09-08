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Çağlar Söyüncü: Golü atsam maç daha erken bitebilirdi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Çağlar Söyüncü, Andorra maçında kaçırdığı golle ilgili, “Orada Cenk ağabey de boş durumdaymış. Kendim de atabilirdim, ona da verebilirmişim ama olmadı. O golü atsam maç daha erken bitebilirdi” dedi.

Çağlar Söyüncü: Golü atsam maç daha erken bitebilirdi

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Andorra maçının ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Milli takım ile 100’üncü maçına çıkan Emre Belözoğlu’nu kutlayarak sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, “100’üncü maça çıkmak onun için büyük onur ve gurur. Bizim için çok iyi bir örnek. Sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir gurur. Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Analizlerimizi bu yönde yapmıştık. Yapmamız gerekenler vardı, yapamadık. Kaçırdığım bir gol var. Cenk ağabey çok boşmuş, kendim de atabilirdim. Ben o golü atsam tarihi bir fark olabilirdi. Onun için çok üzüldüm orda. Takım arkadaşlarımdan özür diledim. Böyle ufak şansları değerlendirmemiz lazım. Ozan’ın kafasıyla kazandık. Güzel bir maçtı” diye konuştu.

“AN İTİBARIYLA BU MAÇ BİZİM İÇİN BİTTİ”

Zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çağlar, “Kazandığımız için mutluyuz ama an itibarıyla bizim için bu maç bitti. Önümüzde bir maç daha var. O maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz. O maç da çok önemli bizim için. 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Uzun zamandan sonra İstanbul’a döndük. Taraftarlara da teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“BU YIL SEZONA İYİ BAŞLADIM”

İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezona iyi başladığını söyleyerek, “Takım arkadaşlarımla iyi bir uyum yakaladım. Bunu devam ettirmek lazım. Daha 5 maç oldu. 5 maçtır da namağlup gidiyoruz. Bu sayıları 3 sayılı rakamlara çıkartmam gerekiyor. Böyle büyük futbolcu olunuyor. Böyle büyük kariyere sahip oluyorlar. Çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“DAHA YENİ BAŞLIYORUM”

Leicester City taraftarının kendisi hakkında yaptığı beste için de konuşan Çağlar, “Onun devamı biraz sıkıntılı olduğu için paylaşamadım. Bu duruma alışmak zorundayız. Üst seviyede oynuyorsan; negatife de, pozitife de alışmak gerekiyor. Benim de hoşuma gitti, halkımızın da hoşuna gidiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her yerden destekliyorlar. Bunu devam ettirmek önemli. Şu an için daha yeni başlıyorum. Sayıları yukarı çıkardıktan sonra büyük futbolcu olunuyor” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
andorra Premier Lig leicester city Çağlar Söyüncü

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