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Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!

ALMANYA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Freiburg'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Çağlar Söyüncü, Arsenal'den teklif aldığını doğruladı. Çağlar, "İnşallah Arsenal'e giderim. Premier Lig'de oynamayı çok istiyorum ama her şey takımıma bağlı" dedi.

Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!

A Milli Takımımızın göz bebeklerinden Çağlar Söyüncü, yaz tatili için Türkiye'yi seçti. Altınordu'dan kankası olan Cengiz Ünder'le birlikte Çeşme'de tatilini geçiren yıldız oyuncu, yaptığı açıklamayla hakkında çıkan Arsenal iddialarını doğruladı…

Premier Lig ekibinden teklif aldığını açık bir şekilde dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Arsenal'in bir teklifi olduğu doğru… İnşallah Arsenal'e giderim. Orada oynamak istiyorum ama her şey takımıma bağlı. Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var" dedi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM

Türkiye'den de de teklifler aldığının altını çizen Çağlar Söyüncü, "Evet, Türkiye'deki bazı takımlardan teklifler aldım. Takım ismi vermeyeyim etik olmaz ama kabul etmedim. Şu anda Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ancak ileride ne olur tabii bilemeyiz. Bir gün mutlaka Türkiye'de forma giyeceğim ama o zaman bu zaman değil. Şimdiki hedefim daha büyük bir takımda daha büyük başarılar elde etmek" ifadelerini kullandı.

HEDEFİM ROMA'DA KALICI OLMAK

Cengiz Ünder ise hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı… Ne Türkiye'den ne de Avrupa'da bir takımdan teklif almadığını vurgulayan milli oyuncu, İtalya'da mutlu olduğunu ve Roma'yla büyük başarılara imza atmak istediğini söyledi. Cengiz, "Roma'da daha iyi işlere imza atmak istiyorum. Totti gibi bir efsaneyle birlikteyim. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha fazla forma şansı bulup daha başarılı bir yıl geçireceğim. Hedefim Roma'da kalıcı olmak" açıklamasını yaptı.

(Güneş)

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Çağlar Söyüncü arsenal freiburg

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