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Çağlar Söyüncü Leicester City'e!..

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Mlli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olduğu iddia edildi.

Çağlar Söyüncü Leicester City'e!..

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu.

Altınordu altyapısından yetiştikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan ve burada gösterdiği performansla da Avrupa kulüplerini peşine takan Çağlar Söyüncü'nün menajeri Fali Ramadani, Freiburg ve Leicester City kulübü yetkilileri dün bir araya geldi.

Habertürk'ün haberine göre; Taraflar 18 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Çağlar'ın Leicester City'ye transferi için anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibiyle masaya oturan Çağlar ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı. Milli yıldız ilk yıl haftalık 55 bin sterlin net ücret, ikinci yıl için haftalık 58 bin sterlin net ücret, üçüncü yıl ise 66 bin sterlin net ücret kazanacak. Çağlar Söyüncü, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere leicester city Premier Lig Çağlar Söyüncü

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