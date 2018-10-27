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Çağlar Söyüncü, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'deki ilk maçında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Goller Balbuena ve Ndidi'den geldi.

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, West Ham United'i konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 30. dakikada Fabian Balbuena'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Wilfred Ndidi, Leicester City'e 1 puanı getiren golü kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu maçla birlikte ilk kez Premier Lig'de boy gösterirken 80. dakikada yerini Okazaki'ye bıraktı. Çağlar ayrıca mücadelenin 47. dakikasında bir de sarı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü Leicester City - West Ham United

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