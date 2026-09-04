SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Çağlar Söyüncü Süper Lig ekibine! İmza an meselesi...

Çorum FK, savunmasını güçlendirmek için Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün transferinde önemli mesafe katetti. 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanırken, transferin resmi imzaya kaldığı öğrenildi.

Çağlar Söyüncü Süper Lig ekibine! İmza an meselesi...
Cevdet Berker İşleyen
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, savunma hattını güçlendirmek için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Çağlar Söyüncü Süper Lig ekibine! İmza an meselesi... 1

Çorum FK yönetimi, 30 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak amacıyla hem Fenerbahçe hem de Çağlar Söyüncü cephesiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan temasların ardından transfer görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Çağlar Söyüncü ile Çorum FK arasındaki anlaşmanın tamamlanması için artık resmi imzanın beklendiği ifade edildi. Transferin mali detayları ve sözleşmenin yapısıyla ilgili son görüşmeler devam ederken, tarafların süreci olumlu şekilde ilerlettiği aktarıldı.

CENGİZ ÜNDER'İN ARDINDAN ÇAĞLAR

Çağlar Söyüncü Süper Lig ekibine! İmza an meselesi... 2

Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Cengiz Ünder'i kadrosuna dahil ederek önemli bir transfere imza atmıştı. Kırmızı-siyahlılar, Çağlar Söyüncü transferini de tamamlaması halinde Fenerbahçe'den iki milli futbolcuyu aynı dönemde kadrosuna katmış olacak.

Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in yeniden takım arkadaşı olması da transferin dikkat çeken ayrıntılarından biri olacak. İki futbolcu daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de birlikte forma giymişti.

Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Çağlar Söyüncü, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Çorum FK'nın savunmasındaki yerini alacak.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isim sahnede açıkladı! "Fenerbahçe'yi bıraktım artık Amedsporluyum"Ünlü isim sahnede açıkladı! "Fenerbahçe'yi bıraktım artık Amedsporluyum"
Gençlerbirliği, Zan Zuzek ile yollarını ayırdıGençlerbirliği, Zan Zuzek ile yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Çağlar Söyüncü son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.