Çağlar Söyüncü Süper Lig ekibine! İmza an meselesi...

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, savunma hattını güçlendirmek için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Çorum FK yönetimi, 30 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak amacıyla hem Fenerbahçe hem de Çağlar Söyüncü cephesiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan temasların ardından transfer görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Çağlar Söyüncü ile Çorum FK arasındaki anlaşmanın tamamlanması için artık resmi imzanın beklendiği ifade edildi. Transferin mali detayları ve sözleşmenin yapısıyla ilgili son görüşmeler devam ederken, tarafların süreci olumlu şekilde ilerlettiği aktarıldı.

CENGİZ ÜNDER'İN ARDINDAN ÇAĞLAR

Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Cengiz Ünder'i kadrosuna dahil ederek önemli bir transfere imza atmıştı. Kırmızı-siyahlılar, Çağlar Söyüncü transferini de tamamlaması halinde Fenerbahçe'den iki milli futbolcuyu aynı dönemde kadrosuna katmış olacak.

Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in yeniden takım arkadaşı olması da transferin dikkat çeken ayrıntılarından biri olacak. İki futbolcu daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de birlikte forma giymişti.

Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Çağlar Söyüncü, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Çorum FK'nın savunmasındaki yerini alacak.