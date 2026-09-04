Son gün bombası! Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, kanatlarda da görev yapabilen bir 10 numara transfer etmek istediği daha önce futbol yapılanmasından sorumlu yönetici Cihan Kamer tarafından açıklanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ CAN UZUN'DA

Sarı-lacivertlilerin bu tanıma uyan adaylar arasında milli futbolcu Can Uzun'u öncelikli hedef olarak belirlediği ortaya çıktı. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Genç futbolcunun hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda oynayabilmesi, sarı-lacivertli yönetimin transfer planında Can Uzun'u öne çıkaran en önemli özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

ALMAN KULÜBÜNE RESMİ TEKLİF

Transfer döneminin 4 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un kapısını çaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Alman ekibine 37 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sundu. Böylece Fenerbahçe'nin genç milli oyuncu için yaptığı teklifin toplam potansiyel değeri 42 milyon Euro'ya ulaştı.