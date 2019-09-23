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Çağlar Söyüncü'ye Manchester City kancası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Leicester City formasıyla harika bir performansa imza atan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin transfer listesine girdi. İngiliz basını, stoper bölgesinde sorun yaşayan Guardiola için, Çağlar Söyüncü'nün çözüm olabileceğini yazdı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcu Çağlar Söyüncü yavaş yavaş dev kulüplerin de radarına girmeye başladı. Leicester City taraftarlarının adına besteler yaptığı ve sık sık Manchester Unitied'a giden eski stoperleri Harry Maguire ile kıyasladıkları Çağlar, sezon başından beri teknik direktörünün en gözde ismi olmayı başardı.

İngiliz basınından Daily Express, yaşanan sakatlıkların ardından defans oyuncusu konusunda problemler yaşayan Manchester City için milli yıldızın çözüm olabileceğini yazdı. Aymeric Laporte'un 6 aylık, bir diğer defans oyuncusu John Stones'un ise 6 haftalık yokluğu nedeniyle stoper mevkisinde sorunlar yaşayan City'nin, devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapabileceği ifade edildi.

Haberde, Premier Lig'de çok fazla tecrübesi olmamasına karşın Çağlar Söyüncü'nün iyi bir transfer olabileceği vurgulandı. Bu arada City'nin diğer stoper adayları arasında Jonny Evans, Jan Vertonghen ve James Tarkowski de bulunuyor.

EFSANE FUTBOLCULAR HAYRAN KALDI
Bu arada İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher ve İngiltere'nin efsanelerinden Gary Lineker de Çağlar Söyüncü'yü övdü.

Jamie Carragher, kendine ait sosyal medya hesabından, "Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi çok seviyorum!" ifadelerini kullanırken, Lineker ise tarihin en pahalı savunmacısı unvanıyla Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'ı hatırlattı.

Lineker, "Leicester City'nin Harry Maguire sonrası neden stoper almadığı çok açık; sadece onlar Çağlar Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlardı. Adının üstündeki noktaları hak ediyor" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü Manchester City

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