Çağlar Söyüncü'ye Manchester City kancası

İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcu Çağlar Söyüncü yavaş yavaş dev kulüplerin de radarına girmeye başladı. Leicester City taraftarlarının adına besteler yaptığı ve sık sık Manchester Unitied'a giden eski stoperleri Harry Maguire ile kıyasladıkları Çağlar, sezon başından beri teknik direktörünün en gözde ismi olmayı başardı.

İngiliz basınından Daily Express, yaşanan sakatlıkların ardından defans oyuncusu konusunda problemler yaşayan Manchester City için milli yıldızın çözüm olabileceğini yazdı. Aymeric Laporte'un 6 aylık, bir diğer defans oyuncusu John Stones'un ise 6 haftalık yokluğu nedeniyle stoper mevkisinde sorunlar yaşayan City'nin, devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapabileceği ifade edildi.

Haberde, Premier Lig'de çok fazla tecrübesi olmamasına karşın Çağlar Söyüncü'nün iyi bir transfer olabileceği vurgulandı. Bu arada City'nin diğer stoper adayları arasında Jonny Evans, Jan Vertonghen ve James Tarkowski de bulunuyor.