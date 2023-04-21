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Çağlayancerit'te 305 köy tipi afet evi inşa edilecek

21.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki 17 mahallede bulunan evler sarsıntılardan farklı derecelerde hasar gördü. - Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun: - "İlçemize ilk etapta yapılacak 305 konutun ihalesi gerçekleştirildi. İmalat safhası hemen başlayacak"

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın en az yıkımın yaşandığı ilçesi Çağlayancerit'te 305 köy tipi afet evi yapılacak.

Yıkıcı depremlerin ve devam eden sarsıntıların ardından çok sayıda afetzede ilçeye gelerek yakınlarının yanında veya çadırlarda kalmaya başladı.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, AA muhabirine, ilçede depremin ardından başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çadır ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Sarıaltun, "Konteyner kurulum alanlarımız var, iki yerde konteyner kent kurduk. Buralara yavaş yavaş halkımız, ihtiyaç sahiplerimiz yerleşiyor." dedi.

DEPREM 17 MAHALLEDE HASARA NEDEN OLDU

Sarıaltun, devletin, evi zarar görenlerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Köy evleri ihalesi yapıldı. İlçemize ilk etapta yapılacak 305 konutun ihalesi gerçekleştirildi. İmalat safhası hemen başlayacak." diye konuştu.

Hemen her köye, köy evi yapılacağına işaret eden Sarıaltun, şunları kaydetti:

"19 mahallemiz var, merkezdekileri çıkartırsak 17 mahallemiz var. Bu 17 mahallenin hemen hemen hepsinde depremden zarar görmüş evlerimiz var. Kimisi az kimisi çok hasarlı. Hangi mahalleye ne kadar ev yapılacağı konusu daha sonra netleşecek."

Sarıaltun, evlerin yapımına en kısa sürede başlanacağına işaret ederek, "AFAD tarafından inşa edilecek köy evlerimiz 3+1 şeklinde, 121-126 metrekare arasında olacak. İhtiyacı olan vatandaşlara ahır da yapılacak." ifadelerini kullandı.

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deprem Kahramanmaraş Çağlayancerit

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