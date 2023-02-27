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  4. Çağrı merkezi sektörü "Depremzede İstihdam Seferberliği" başlattı

Çağrı merkezi sektörü "Depremzede İstihdam Seferberliği" başlattı

27.02.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağrı Merkezleri Derneği üyeleri, deprem bölgesinde olan veya bölgeden göç eden depremzedelerin istihdamına öncelik tanıyarak 10 bin depremzedeyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Çağrı Merkezleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, üyeler tarafından başlatılan istihdam seferberliği ile bölgenin yeniden yapılandırılmasına ve kalkınmasına, yaraların sarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Banu Hızlı, sektör olarak yaşanan felaketten duydukları üzüntüye işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için hepimizin başı sağ olsun, yaralılarımızın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Depremden etkilenen her ilimiz çok değerli, o bölgedeki hayatın yeniden kurulmasına destek olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Biz de sektör olarak tüm paydaşlarımızla birlikte, ilk etapta hayati öneme sahip ihtiyaçların temin edilmesine katkı sağlamanın yanı sıra, orta ve uzun vadede o bölgedeki vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte eğitim, çalışma ve sosyal hayatlarına dönebilmeleri için elimizden gelen desteği vermek üzere böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik.

Depremzede vatandaşlarımız derneğimizin üyesi olan firmalara bu kapsamda iş başvurularını yapabilirler. Hepimizi derinden yaralayan bu felaket sonrasında birlik ve dayanışma içinde iyileşeceğimize inanıyoruz, bu zor zamanda ülkemizin yanındayız. Tüm sektörlerin de yeni çağrı merkezi ihtiyaçlarını öncelikli olarak deprem bölgesindeki illerimizde değerlendirmeleri yönündeki çağrımızı da paylaşmak istiyoruz."

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