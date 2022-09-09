EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Cahil eş anlamlısı nedir? Cahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cahil eş anlamlısı nedir? Cahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok dille etkileşime girmiştir. Arapça en çok etkileşime girdiğimiz dillerden birisidir. Arapça ve Türkçe arasında pek çok kelime alışverişi yaşanmıştır. Cahil kelimesi de dilimize, Arapçadan geçmiştir. Çok uzun zamandır dilimizde olan cahil kelimesiyle, aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Peki, cahil kelimesinin eş anlamı nedir?

Cahil eş anlamlısı nedir? Cahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cahil kelimesi Arapça chl kökünden gelir. "Bilmeyen" anlamına gelen "câhil" sözcüğünden türemiştir. Cahil kelimesi anlam olarak da çeşitlidir. Cahil sözcüğünün anlamı:

  • (sıfat) Öğrenim görmemiş, okumamış
  • (sıfat) Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
  • (sıfat, halk ağzında) Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız).

Cahil kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu cahil laflarını kendine sakla, öğren de gel.
  • Karşımdaki insanın cahil olduğu sarf ettiği sözlerden ve davranışlarından belli oluyor.
  • Cahil insanları ciddiye almayı bırakınca insan mutlu olabiliyor.
  • Bu cahil zihniyetle hiçbir yere varamayacağını anladığın an kendini geliştirmeye başlarsın diye düşünüyorum.
  • Akrabalarım cahil zihniyetleriyle okuyacağım bölümü kötülüyor.
  • Bu cahil tavırların sana katkıdan çok zarar veriyor.
  • Cahil insanlar, hayatta hiçbir şey bilmediklerinden dolayı her zaman kendi doğrularında yaşar.
  • Cahillik insanın gözünü kör eder.
Çaba eş anlamlısı nedir? Çaba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇaba eş anlamlısı nedir? Çaba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cahil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

  • Bilgisiz
  • Bilisiz
  • Nadan
  • Tıntın
Hata eş anlamlısı nedir? Hata kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHata eş anlamlısı nedir? Hata kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cahilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Genç yaşının verdiği bilgisizlikle konuştuğu için karşısındaki insanlar tarafından ciddiye alınmıyordu.
  • Bilgisiz insan, kötü insandan daha tehlikelidir.
  • Buraya gelip tüm bilisizliğiyle kızarak bizlere saygısızlık yaptığını düşünüyorum.
  • Küçük kız bilisiz bakışlarla etrafa bakınıyordu.
  • Bu konuda nadan olduğum için susmayı tercih edeceğim.
  • Yeni stajyer yaptığı işlerle ne kadar nadan olduğunu gösterdi.
  • Küçük kuş, yürümeyi yeni öğrendiği için yalpalayarak tıntın bir şekilde yürümeye çalışıyordu.
  • Nadan garson, taşıdığı tepsideki tüm bardakları yere düşürüp kırdı.
  • Yeni iş ilanında tıntın tasarımcılara yer verilmeyeceği belirtilmiş.
  • Çocuk bakıcısı işe yeni başladığından tıntınlığı sebebiyle ilk gün oldukça zorlanmış.
Hasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHasım eş anlamlısı nedir? Hasım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilek eş anlamlısı nedir?Dilek eş anlamlısı nedir?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
Anahtar Kelimeler:
cahil eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Okullarda maske takmak zorunlu mu?

Okullarda maske takmak zorunlu mu?

İlginizi Çekebilir

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.