Cahil eş anlamlısı nedir? Cahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cahil kelimesi Arapça chl kökünden gelir. "Bilmeyen" anlamına gelen "câhil" sözcüğünden türemiştir. Cahil kelimesi anlam olarak da çeşitlidir. Cahil sözcüğünün anlamı:
- (sıfat) Öğrenim görmemiş, okumamış
- (sıfat) Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
- (sıfat, halk ağzında) Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız).
Cahil kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
- Bu cahil laflarını kendine sakla, öğren de gel.
- Karşımdaki insanın cahil olduğu sarf ettiği sözlerden ve davranışlarından belli oluyor.
- Cahil insanları ciddiye almayı bırakınca insan mutlu olabiliyor.
- Bu cahil zihniyetle hiçbir yere varamayacağını anladığın an kendini geliştirmeye başlarsın diye düşünüyorum.
- Akrabalarım cahil zihniyetleriyle okuyacağım bölümü kötülüyor.
- Bu cahil tavırların sana katkıdan çok zarar veriyor.
- Cahil insanlar, hayatta hiçbir şey bilmediklerinden dolayı her zaman kendi doğrularında yaşar.
- Cahillik insanın gözünü kör eder.
Cahil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
- Bilgisiz
- Bilisiz
- Nadan
- Tıntın
Cahilin eş anlamlıları ile örnek cümleler
- Genç yaşının verdiği bilgisizlikle konuştuğu için karşısındaki insanlar tarafından ciddiye alınmıyordu.
- Bilgisiz insan, kötü insandan daha tehlikelidir.
- Buraya gelip tüm bilisizliğiyle kızarak bizlere saygısızlık yaptığını düşünüyorum.
- Küçük kız bilisiz bakışlarla etrafa bakınıyordu.
- Bu konuda nadan olduğum için susmayı tercih edeceğim.
- Yeni stajyer yaptığı işlerle ne kadar nadan olduğunu gösterdi.
- Küçük kuş, yürümeyi yeni öğrendiği için yalpalayarak tıntın bir şekilde yürümeye çalışıyordu.
- Nadan garson, taşıdığı tepsideki tüm bardakları yere düşürüp kırdı.
- Yeni iş ilanında tıntın tasarımcılara yer verilmeyeceği belirtilmiş.
- Çocuk bakıcısı işe yeni başladığından tıntınlığı sebebiyle ilk gün oldukça zorlanmış.