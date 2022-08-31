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Hata eş anlamlısı nedir? Hata kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapça, bugüne kadar en fazla etkileşime girdiğimiz diller arasında yer alır. Türkçe ve Arapça arasında pek çok kelime alışverişi gerçekleşmiştir. Hata kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Çok uzun zamandır dilimizde yer edinen hata kelimesi, aynı anlamı taşıyan kelimeleri de türetmiştir. Peki, hata kelimesinin eş anlamı?

Hata eş anlamlısı nedir? Hata kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hata kelimesinin geçtiği ve bilinen en eski kaynaklar Kutadgu Bilig (1069) ve Çengname (1406) eserleridir. Etimolojik olarak incelediğimizde, Arapça χṭA kökünden gelmiştir. Bu kök aynı zamanda “yanlış, günah” anlamına gelen χaṭāˀ kelimesinden alıntıdır. Bu kelime dilimize de "hata" olarak geçmiştir.

Hata ne demek?

Hata sözcüğünün anlamı bakımından da çeşitli karşılıkları bulunur. Türk Dil Kurumuna göre hata kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • (isim) Yanlış.
  • (isim) İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı.
  • (isim) Suç, günah, kusur.

Hata kelimesiyle ilgili örnek cümleler verirsek:

  • Sen o sözleri söyleyerek hatalı konuma düştün.
  • İnsan hatasını kabul edip düzeltmeye çalışmalı.
  • Her davranışımda hata aramayı bırakmalısın.
  • Kürsüde konuşurken bana baktığın için heyecanlanıp hata üstüne hata yaptın.
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Hata eş anlamlısı nedir?

Hata kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Yanılgı
  • Yanlış
  • Pot
  • Teltik
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Hatanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Benim bu olayda hiçbir yanlışım yok.
  • Sanırım kazayla ilgili bir pot kırıldı.
  • Sana bunları nasıl yapman gerektiğini söyledim ama beni dinlemediğin için teltik iş yaptın.
  • Sen sürekli doğrularını karıştırdığın için bir yanılgıya düşüyorsun.
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