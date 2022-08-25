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Çaba eş anlamlısı nedir? Çabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

25.08.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatın içinde çaba kelimesi çok yaygın kullanılıyor. Çaba kelimesine alternatif eş anlamlı kelimelerin kullanımı da söz konusudur. Çabanın eş anlamlıları kullanılarak cümle zengin hale getirilir. Peki, çaba eş anlamlısı nedir?

Çaba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türleri cümleye göre kullanılarak ifadeler zengin hale getirilebilir. Çaba kelimesiyle aynı ya da benzer anlam taşıyan kelimeler cümlelerin vurgusunu ve kalitesini artırır. Bir işin başarılması ve doğru şekilde yapılmasını çaba kelimesi ifade eder. Türk Dil Kurumu çabanın tanımı üzerinden eş anlamlılarını belirlemiştir. Bu eş anlamlar arasında günlük konuşma ve sınavlarda en çok gayret kelimesi kullanılır.

Çaba kelimesinin anlamı nedir?

Çaba eş anlamlısı ifade edilirken önce kelimenin esas anlamının ele alınması gerekir. Türkçe kökenli olan çabanın tek farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumu tarafından çabanın anlamı; herhangi bir işin yapılmasında ortaya koyulan gayret, güç ve efor şeklinde belirlenmiştir.

Çaba kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı;

  • Onun kadar gayretli kimse yoktur.
  • Polisliğe girmek için çok efor sarf etti.
  • İçindeki güç sınavı kazanmasını sağladı.

Çaba kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çabanın eş anlamlısı sözcükler 7 tanedir. Gayret kelimesi, çok farklı şekillerde çabanın eş anlamlısı olarak cümlelerde yer alır. Bu kelime ifade edilmek istenilene göre cümle içinde veya tek başına kullanılır. Çabanın yerine kullanılan eş anlamlılar cümlede anlatım bozukluğuna yol açmaz. Cümle düşüklüğü gibi problemlerde ortaya çıkmaz. Çaba kelimesiyle cümlede ifade edilmek istenen anlamın yerine eş anlamlısı kullanılabilir. 7 tane eş anlamlıdan hangisi cümleye uyarsa o kelime çabanın eş anlamlısı olarak kullanılır.

Çaba kelimesinin eş anlamı sözcükler;

  • Ceht,
  • Zahmet,
  • Efor,
  • Güç,
  • Çalışma,
  • Emek şeklinde sıralanabilir.

Çabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Ayşe çok çalışmanın sonucunda memurluğa atandı.
  • Emeklerinin karşılığını sonunda aldı.
  • Gayretleri boşa çıkmadı.
  • Çok efor sarf ederek sonunda ideal kilosuna ulaştı.
  • Babasının işsiz olmasına rağmen yine kardeşlerini okutmak için ceht ediyor.
  • Büyük zahmetlere girerek güzel ikramlar hazırlamış.
  • Yaşam devamlı ceht etmekle geçiyor.


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