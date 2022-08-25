Çaba eş anlamlısı nedir? Çabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Çaba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türleri cümleye göre kullanılarak ifadeler zengin hale getirilebilir. Çaba kelimesiyle aynı ya da benzer anlam taşıyan kelimeler cümlelerin vurgusunu ve kalitesini artırır. Bir işin başarılması ve doğru şekilde yapılmasını çaba kelimesi ifade eder. Türk Dil Kurumu çabanın tanımı üzerinden eş anlamlılarını belirlemiştir. Bu eş anlamlar arasında günlük konuşma ve sınavlarda en çok gayret kelimesi kullanılır.
Çaba eş anlamlısı ifade edilirken önce kelimenin esas anlamının ele alınması gerekir. Türkçe kökenli olan çabanın tek farklı anlamı vardır. Türk Dil Kurumu tarafından çabanın anlamı; herhangi bir işin yapılmasında ortaya koyulan gayret, güç ve efor şeklinde belirlenmiştir.
Çaba kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı;
Çabanın eş anlamlısı sözcükler 7 tanedir. Gayret kelimesi, çok farklı şekillerde çabanın eş anlamlısı olarak cümlelerde yer alır. Bu kelime ifade edilmek istenilene göre cümle içinde veya tek başına kullanılır. Çabanın yerine kullanılan eş anlamlılar cümlede anlatım bozukluğuna yol açmaz. Cümle düşüklüğü gibi problemlerde ortaya çıkmaz. Çaba kelimesiyle cümlede ifade edilmek istenen anlamın yerine eş anlamlısı kullanılabilir. 7 tane eş anlamlıdan hangisi cümleye uyarsa o kelime çabanın eş anlamlısı olarak kullanılır.
Çaba kelimesinin eş anlamı sözcükler;
Çabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler;